迎耶誕城 台鐵EMU3000造型便當飯糰加料升級

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵為提供參加2022新北歡樂耶誕城的民眾方便食用的餐點，在板橋站設臨時販賣台，推出今年鐵路便當節販賣的EMU3000造型陶瓷便當飯糰，加料加量升級為2.0豪華版。

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台鐵今天發布新聞稿，鐵路便當節推出的EMU3000造型陶瓷便當有2種口味飯糰，分別是「薑黃雞球」及「紫米鮭魚」，「薑黃雞球」飯糰內餡有干貝XO醬拌炒的雞丁及古早味的菜脯，2.0豪華版特別加入珍珠貝，外層裹上香鬆鹹香開胃、口感濃郁；「紫米鮭魚」飯糰內餡除了鮭魚肉，再加入當日現剝草蝦仁，及蛋、蔥、菜脯等配料，外層裹上海苔粉，一口咬下、滿滿鮮美海味。

台鐵說，「薑黃雞球」及「紫米鮭魚」海陸飯糰僅在2022新北歡樂耶誕城舉辦期間，週五、六、日下午4時30分，在台鐵便當板橋站臨時販賣台販售，數量各50個，每個新台幣80元、2個特價150元，並送精美紙袋1個。（編輯：管中維）1111118