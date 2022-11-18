提升兒少權 兒約盟籲預算用於保護、申訴要有成效

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聯合國兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議14日起在台北舉行，共同檢視台灣近5年來兒權重要發展。兒童權利公約民間監督聯盟等民團18日在場外舉行記者會，提出回應與訴求。中央社記者楊淑閔攝 111年11月18日

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）對於聯合國兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議，兒約盟今天呼籲政府，預算要用於發展保護等本業上，交通事故、自殺須探究原因，人員培訓及申訴要有實際成效。

聯合國兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議，14日至今天在台北國際會議中心舉行，共同檢視台灣近5年來兒權的重要發展。兒童權利公約民間監督聯盟在場外召開「兒約盟36單位共同呼籲：看見兒少困境，落實兒權保障」記者會，提出回應與訴求。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴指出，共有4點呼籲，首先針對預算配置，有95%用在教育，政府卻說沒有傾斜，因為還編列了新台幣900多億元在托育上，事實上是發現金，如果不是實質用在發展保護、福利及健康上，質疑已有所偏頗。

林月琴說，相關數據散落在各部會，沒有整合平台，建議即刻成立「中央數據搜集單位」。

其次，國外研究約有1/5到1/3的兒童死亡事件是可預防的，特別是事故傷害與自殺死亡可預防性有6成以上，但是現有死因統計所能提供的防治資訊有限，無法得知脈絡情境，建議死因回溯應更偏向質性的個案研討分法，作為改善結構性問題的基點。

第三，林月琴說，兒約盟期待CRC的人員教育訓練要有實質成效，儘管教育部認為CRC成效很高，數據顯示老師上過課約89%、校長高達98%左右，但是很多民間團體去學校接觸，仍質疑校長知不知道有兒權公約，還有包含有孩子請假要參與這次國際會議，還被要求請事假。

林月琴舉例，CRC相關課程現場僅5人，簽到卻有50人，質疑相關人員教育訓練「真的改變了老師嗎？」她贊成國際委員所言，每個人都尊重兒少權利才是真正的成效。

林月琴說，以兒約盟關注的安置機構來說，目前有「機構內部申訴」、「地方縣市政府外部機制」及「衛福部再申訴機制」三層申訴機制，但是部分安置機構的權威性管教模式讓兒少不敢申訴，數據顯示與實際狀況不太一樣。

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還有，國際會議中也提及童工問題，允許6到18歲孩子去工作，卻不知道時間上有沒有做限制。林月琴重申，以上種種顯示，台灣的兒少權還要再努力，兒約盟希望孩子能快樂成長，而非用美麗詞藻或是漂亮數據說服民間團體。（編輯：管中維）1111118

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