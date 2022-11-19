全程以視訊評鑑 高醫第3度通過JCI國際認證

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄醫學大學附設中和紀念醫院透過第3度成功挑戰國際最知名、也是最嚴謹的評鑑認證機構JCI，成為國內首家通過JCI最新第7版及全視訊認證的醫學中心。

高醫透過新聞稿表示，繼6年前首次挑戰JCI（Joint Commission International）認證後持續努力，經過7至12日為期6天的評鑑過程，克服嶄新條文及「全視訊」的評鑑方式，順利通過第3次JCI國際醫院評鑑。

高醫指出，評鑑過程由來自5個不同國家的評審委員，透過視訊鏡頭走遍院區，嚴謹稽核各個部門，並進行隨機訪視。最終委員在總結會議上表示，高醫團隊持續追求高品質的病人照顧與醫療品質，可以深切感受到高醫3年來的進步，並提出諸多提示與建議供院方參考。

高醫院長鍾飲文表示，過去2年多來，醫院在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩下，戰戰兢兢堅守崗位，配合政府滾動式調整，為民眾健康築起防疫網，更維護醫療品質、精進及確保病人安全的就醫環境。評鑑過後，也是精益求精的開始，盼繼續為提升醫療品質而打拚，落實以病人為中心的照護理念。

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受全球疫情影響，評鑑首次透過視訊舉行。高醫資訊室主任蔡仲城指出，除醫院資訊系統須符合各項條文在臨床醫療、護理照護及行政管理等需求外，事前更有網路環境評估、改裝視訊工作車、單位訪談人及視訊操作人員模擬訓練等各項準備工作，才讓委員有如同親臨現場般的審視標準。

醫務祕書林宗憲表示，評鑑過程中雖偶有待改善之處，但也有委員的讚賞與肯定，這些都是驅策高醫持續進步的動力，藉此將院內的日常作業重新檢討、予以改善並貫徹落實，讓醫療執業場域優化、相關醫務作業流程簡化或智慧化，進而降低醫療風險與改善醫療照護品質，以加深民眾對高醫的信賴。（編輯：郭諭儒）1111119