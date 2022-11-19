德國南部溼壁畫村美如畫冊 牆上小紅帽喚童年回憶

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長榮航空已開航慕尼黑，民眾到德國南部旅遊更方便，其中值得一逛的溼壁畫村，目不暇給的彩繪房屋搭配四周的植栽，讓人有如走進一本精美的畫冊般，還可找到童話故事圖案，其中「小紅帽」就是可喚起童年回憶的代表。中央社記者汪淑芬攝 111年11月19日

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）長榮航空已開航慕尼黑，民眾到德國南部旅遊更方便，其中值得一逛的溼壁畫村，讓人感到有如走進精美畫冊般，還可找到童話故事圖案，其中「小紅帽」就是可喚起童年回憶的代表。

溼壁畫村是德國巴伐利亞邦南部一個約5000人的小村莊，距離慕尼黑市區約近2個小時車程，走進村莊映入眼簾的是一棟又一棟的壁畫房子，壁畫內容不少是聖經故事，也有民間傳說，還有更多人能看得懂的格林童話故事。

長榮航空首航慕尼黑的媒體團日前造訪溼壁畫村，從村莊可遠眺阿爾卑斯山在德國境內最高峰「朱格派茲山」（Zugspitze），目不暇給的彩繪房屋搭配四周的植栽，讓人有如走進一本精美的畫冊般。

格林童話故事中，最能引起大家共鳴的就是「小紅帽」，牆壁上畫著小紅帽在森林遇到想吃掉她的大野狼，及大野狼假扮成小紅帽奶奶的圖案，對小時候聽過的故事，很多人看到壁畫都會心一笑。

導遊介紹溼壁畫村的壁畫都有上百年的歷史，能夠完好保存，就是作畫的方式，必須先將乾的顏料研磨好後加入清水製成水性顏料，趁牆壁抹上的石灰未乾前，用顏料在牆壁表面的溼灰泥上作畫，再等石灰泥乾燥凝固後，便永久保存於牆壁表面。

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溼壁畫村還有一個具特色的傳統，每10年就要在村內的廣場演出以耶穌受難為題材的舞台劇，且只能由村內的居民擔任演員，很多人都是從孩童時期演到老年。

導遊介紹溼壁畫村這個傳統主要是17世紀時，黑死病仍在歐洲大流行，村莊內有不少人也染疫不幸死亡，村民時常一起禱告讓瘟疫快退去，後來不再受瘟疫威脅時，村民決定每10年演出耶穌受難的故事做為感恩。（編輯：陳政偉）1111119