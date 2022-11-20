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機捷因地震降速巡軌 影響16列車4245名旅客

2022/11/20 12:25
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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園大眾捷運公司今天表示，上午9時49分發生芮氏規模5.1地震，桃捷依指示停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速至40公里執行慢速巡檢軌道作業，共影響16列車、約4245名旅客。

根據中央氣象局最新資訊，上午9時49分發生芮氏規模5.1地震，地震深度68.6公里，震央位於宜蘭縣政府東南東方22.4公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、新北市3級，台北市、桃園市2級。

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桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，上午9時49分，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級地震，桃捷公司行控中心立即啟動2、3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速至40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，在10時18分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常後，機捷已恢復正常營運，班距陸續調整中，根據桃捷公司統計，這次的地震共影響16列車、約4245名旅客。（編輯：李亨山）1111120

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