善用分子標誌輔助育種 抗病水稻、番茄縮時育成

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）氣候變遷加劇病蟲害問題，台中區農改場今天發布運用分子標誌輔助育種技術，縮短3年、10年育成抗白葉枯病水稻台中秈199號，及縮短1/3時程、花6年育成抗黃化捲葉病番茄台中11號。

行政院農業委員會台中區農業改良場今天召開「利用分子輔助技術育成國內第一個秈稻及中果番茄新品種水稻『台中秈199號』及番茄『台中11號』」記者會。

台中區農改場場長李紅曦指出，近20年來，分子生物科學進展迅速，重要農作物如水稻及番茄的基因組都已完成定序，關於產量、生理、品質及抗病性等關鍵基因陸續被定位，透過分子標誌輔助育種及選拔，可提高選育品系的精準度並縮短育成時間。

會中共發布2種作物因此技術縮短育成時間。她說，台灣秈稻近年來受到二期稻作容易受颱風、東北季風影響，導致白葉枯病好發而減產，讓農民降低栽培意願；加上秈稻品種的耐熱性，在全球暖化下具優勢，因此在101年跟國際稻米研究所（IRRI）合作，將IRRI具有抗白葉枯病的品種導入國內慣行品種「台中秈10號」。

她進一步說，接續以分子標誌輔助育種技術確認導入3個抗病基因，110年育成國內第1個具優良白葉枯病抗病性的「台中秈199號」。台中區農改場助理研究員吳以健說，水稻是主要糧食，育成規範比較嚴格，前後費時10年，仍受惠於分子標誌輔助育種技術縮短3年。

案例二是新品種中果番茄「台中11號」。台中區農改場助理研究員林煜恒說，6年育成，比一般番茄育成費時10年大幅縮短1/3時程，而此果約重48公克，比大果番茄的果汁率、甜度都高，且耐儲運，很適合一般民眾及餐飲業者烹調、加工使用。

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他也說，新品種的中果番茄「台中11號」帶有3個抗病基因，對黃化捲葉病具抗病性，可露天栽培，並可發展有機及友善農業。李紅曦說，台灣多用小果、大果番茄，此新品種可望為台灣新形態番茄開創一片新藍海。

台中場補充，水稻「台中秈199號」已於110年完成命名，正在申請植物品種權，會中並與上誼興業有限公司簽訂技轉契約。番茄「台中11號」，108年完成命名，110年取得植物品種權，正辦理授權公告中。（編輯：陳政偉）1111122