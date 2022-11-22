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外籍船員適用留才久用 漁船主可推薦受訓任幹部

2022/11/22 19:18
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）漁業署表示，配合勞動部留才久用政策，今天修正發布「漁船船員管理規則」，開放漁船主推薦所僱外籍船員參加幹部船員專業訓練，有機會擔任船長以外的幹部船員。

行政院農業委員會漁業署今天發布新聞指出，繼111年3月間首次試辦資深外籍船員參加幹部船員訓練後，這次配合勞動部推動留才久用政策，22日修正發布「漁船船員管理規則」，開放漁船主推薦外籍船員參加一等管輪、二等船副及二等輪機幹部船員專業訓練，取得幹部船員執業證書。

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漁業署並說，結訓後，符合一定漁船工作經歷的外籍船員，得聘僱擔任船長以外的初階漁航、輪機幹部船員，並培養繼續參加高階幹部訓練。

關於漁船主推薦所僱用的外籍船員受訓資格條件，漁業署補充，須曾在台灣籍漁船工作達2年以上經歷，且具中文或閩南語溝通能力者，或經全民中文能力檢定初等以上合格，且曾在台灣籍漁船工作達1年以上經歷，由漁船主向所屬區漁會、遠洋漁業公會或協會薦送報名參加幹部船員訓練。（編輯：陳政偉）1111122

#漁業署
#勞動部
#留才久用
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