早安世界》世界盃阿根廷遭沙烏地阿拉伯爆冷逆轉 梅西傷心

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沙烏地阿拉伯22日在世界盃足球賽以2比1爆冷擊退阿根廷，阿根廷王牌梅西（前）在賽後坦言是沉重打擊。（圖取自facebook.com/fifaworldcup）

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世界盃阿根廷遭沙烏地阿拉伯2比1爆冷逆轉 梅西傷心

阿根廷在2022卡達世界盃足球賽首戰雖靠著梅西上半場踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地阿拉伯下半場展現攻擊企圖心，於5分鐘內連進2球，最終以2比1爆冷勝出。本屆世足賽是阿根廷球星梅西生涯第5次征戰，也很可能是他贏得世界盃的唯一機會。曾7度獲得國際足總金球獎的梅西被認為是當代最偉大的兩位球員之一。首戰輸給沙烏地，梅西坦言是「非常沉重的打擊」，但他說，阿根廷首戰落敗後將重振氣勢，在27日的下一場比賽努力擊敗墨西哥。（看完整報導）

九合一大選投票所設防疫專用通道 供非因COVID-19發燒者使用

九合一大選26日舉行，中央流行疫情指揮中心22日表示，當天投票所將設立防疫專用通道與遮屏，給因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以外原因發燒的民眾使用，指揮中心並提醒，COVID-19確診者依法須於指定處所隔離，禁止外出。中選會22日也提醒，民眾進入投票所應佩戴口罩、配合選務防疫措施，但口罩上不可有候選人姓名、號次、競選口號等內容，也不得佩帶與公投案有關文字、符號的服飾等進入投票所。（看完整報導）

10月失業率3.64%近半年最低 較去年同期少2.5萬人

隨著畢業生陸續找到工作，勞動市場趨於穩定，行政院主計總處22日發布10月失業率為3.64%，較9月下降0.02個百分點，不只連續2個月下滑，也是近半年最低水準；經季節調整後的失業率則為3.64%，與9月持平。10月失業人數為43.1萬人，月減2000人，其中工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少3000人，與去年同月相比， 失業人數減少2.5萬人。（看完整報導）

蔣尚義加入鴻海 拚車用半導體、電動車功率元件發展

鴻海22日下午宣布延聘曾任台積電共同營運長的蔣尚義擔任鴻海半導體策略長，直接向鴻海董事長劉揚偉負責。鴻海表示，借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，未來蔣尚義將提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。整體觀察，蔣尚義的首要之務將是加速讓鴻海在車用半導體、電動車用第3代半導體功率元件站穩根基。（看完整報導）

台灣首顆自製氣象衛星獵風者預計明年3月升空

為了解獵風者衛星發射規劃與進程，行政院國科會主委吳政忠21日前往法國亞利安太空公司聽取執行進度報告，亞利安公司表示目前執行進度順利，將依原訂計畫在2023年3月於法屬圭亞那發射升空，並邀請吳政忠出席發射儀式。（看完整報導）

陸軍上校向德恩穿軍服簽投降承諾書投共 月收4萬還涉刺探3中將背景

陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，身著軍服簽署向中共投降承諾書留影為證，並協助邵維強刺探3名陸軍高層軍官資訊，自民國108年起收賄達56萬元。高雄地檢署審22日依貪污等罪將向德恩起訴，求刑12年並褫奪公權。（看完整報導）

印尼5.6淺層強震增至268死 學校倒塌釀孩童嚴重傷亡

印尼主要島嶼爪哇島21日發生強震，重創當地席安約鎮，至少有一座村莊因山崩而遭到掩埋。官員22日指出，這場地震已造成268人死亡、151人下落不明，許多孩童在學校倒塌時喪生。這場地震也造成逾1000人受傷，官員警告死亡人數可能攀升。太平洋島國索羅門22日也發生規模7.0地震，首都荷尼阿拉民眾感受到劇烈搖晃，目前尚未傳出有人傷亡，但氣象局仍提醒民眾小心餘震。（看完整報導）

中國疫情反覆加兩會因素 清零恐持續至2023上半年

中國COVID-19疫情撲而不滅，近期再升溫，11月以來已有逾25萬人感染COVID-19，本週新增病例比上週倍增。中國疾控官員22日表示，已派出工作組督促各地落實疫情防控措施，做到既不能層層加碼，也不能隨意減碼。英國牛津經濟研究院報告認為，中國清楚過快放寬限制可能帶來破壞性危機，再加上明年3月將召開「兩會」，動態清零政策恐持續至明年上半年。（看完整報導）

中國民眾螢幕前看世界盃感受熱鬧 身處清零靜默強烈對比

世界盃足球賽開踢，中國擁有數量可觀的足球迷，再加上看熱鬧的非球迷，每屆世足賽總能帶動一股可觀的足球熱，但今年是COVID-19疫情爆發後的首屆世足賽，在中國卻遇上了最新一波本土疫情。儘管各國都有疫情，但在「動態清零」的陰影下，中國多數球迷和民眾卻無法像外國球迷般，在露天或室內酒吧餐廳一同感受球場上帶來的歡樂和情緒起伏。（看完整報導）

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在屏東林邊彩繪

土耳其藝術家法提．庫屈克行腳偏鄉擔任彩繪志工，足跡到過至少14國、200多所學校。繼台東和嘉義等地之後，4度來台的他22日在屏東林邊的國小留下作品陪伴學童成長。庫屈克相信藝術可讓世界更美好，他除了投身創作，還創辦文教園區卡通磨坊教人製作動畫。這個公益教育機構不接受企業、政府和政治人物捐款，2016年開始獨立自主營運至今，每年免費提供逾1000位公立學校學生動畫製作訓練，並且開辦20個教育營。COVID-19疫情期間開辦的線上教學課程也受到好評。（看完整報導）