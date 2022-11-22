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台灣首顆自製氣象衛星 獵風者預計明年3月發射

2022/11/22 18:48（11/22 19:40 更新）
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獵風者衛星預計明年3月於法屬圭亞那發射，法國亞利安公司也邀請國科會主委吳政忠出席發射儀式。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）為了解獵風者衛星發射規劃與進程，國科會主委吳政忠21日前往法國亞利安太空公司（Arianespace）聽取執行進度報告，獵風者衛星預計明年3月於法屬圭亞那發射，法國亞利安公司也邀請吳政忠出席發射儀式。

國科會發布新聞稿指出，太空科技合作為吳政忠此行率團訪德國、法國的重要議題之一，因此行程安排與兩國的太空科技研發相關單位交流，進一步瞭解歐洲最新太空科技發展策略，盼拓展與歐盟國家的太空科技跨國合作。

國科會說明，吳政忠訪德期間，於18日與德國太空中心主席凱瑟－皮薩拉（Kaysser-Pyzalla）會談，討論未來台德國在太空議題的合作。

吳政忠於會談中提到，2021年台灣通過太空發展法，國家太空中心（NSPO）也將於2023年升格成為獨立的行政法人Taiwan Space Agency（TASA）。

吳政忠表示，台灣政府同時也積極攜手民間發展太空產業，希望能強化與各國在太空領域的合作：凱瑟－皮薩拉則指出，半導體是台灣的強項，希望未來能與台灣合作，進行重要衛星元件的研發。

國科會說明，德國太空中心也簡報說明目前推動重點，包含地球觀測、氣候變遷的應用等及後續規劃。

太空中心主任吳宗信則說明台灣太空科技目前發展重要計畫，包含高解析度光學遙測衛星、合成孔徑雷達遙測衛星、低軌通訊衛星研發及小型入軌火箭等。

國科會表示，台、德雙方太空中心皆對未來合作表示樂觀，後續將討論具體合作方向。

為了解台灣首顆自製的氣象衛星獵風者發射規劃及進程，吳政忠在訪法期間，於21日前往亞利安太空公司聽取執行進度報告。

國科會說明，亞利安公司表示目前執行進度順利，亞利安公司已與太空中心進行過實地勘查，將依原訂計畫，在2023年3月於法屬圭亞那發射，並邀請吳政忠出席發射儀式。

至於台灣的太空中心目前正在進行獵風者衛星全功能測試作業，以確保衛星能以最佳狀態發射升空。（編輯：潘羿菁）1111122

#獵風者衛星
#太空中心
#吳政忠
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