無薪假人數增796人 單一資訊電子業逾300人

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勞動部24日公布最新無薪假統計，實施人數1萬7646人，以製造業人數最多。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施人數1萬7646人，較前一期增加796人，以製造業實施479人最多；主因是有一家資訊電子工業表示因訂單減少，實施逾300人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2658家，實施人數1萬7646人，較16日公布實施家數計2567家，實施人數1萬6850人，本次家數增加91家，人數增加796人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期增加較多的是製造業，有23家、479人，其中有一家資訊電子工業，以光電製造為主，實施逾300人，業者表示主因是訂單減少，預計實施到年底。

王金蓉指出，其他幾個內需型產業則是微幅增加，如支援服務業增加83人、住宿及餐飲業增加46人、批發及零售業增加112人，也都是接續實施的情形為主。

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另外，王金蓉提到，在運輸及倉儲中本期減少26人，有一間航空公司減少30多人；王金蓉說，業者表示由於年關將近，因應民眾接下來可能會有出國計畫，因此預先減少實施人數，至於是哪一家航空公司則不方便透露；目前看來運輸及倉儲業也呈現逐漸好轉的趨勢。

王金蓉評估，目前內需產業雖然還是有一些增加，但主要是接續實施，且人數增加不多，所以還算穩定；製造業部分都有提到訂單減少狀況，這幾期比較大量的實施人數都是以個別事業單位的狀況為主，相關資料也轉知經濟部，會由經濟部進一步了解、協助。（編輯：張芷瑄）1111124