四技二專特殊選才增額 資安人才計畫校系有加註

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（中央社記者陳至中台北24日電）112學年度四技二專特殊選才簡章今天公告，參與校系數、名額都較去年增加。另外配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」，增加外加名額招生的校系，會在學程名稱後加註。

技專校院招生委員會聯合會今天發出新聞稿，112學年度特殊選才共87校、560系（組、學程）參加，共924個招生名額，較去年度（111學年度）增加59個名額。

特殊選才是為有特殊技能、經歷、成就的學生打造的管道，不採計統一入學測驗（統測）成績。分成「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組。

曾參加青年教育與就業儲蓄帳戶方案的「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上的學生，也可以個別網路報名方式申請。

112學年度起配合教育部推動的「資安學研人才培育計畫」，新增外加名額招生的校系，會在簡章名稱後加註「資安人才」，方便考生查找。

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另外，112學年度科技繁星計畫簡章也於今天公布，共52校、705系、2572個招生名額，較去年度略減。依規定報考資格為高中專業群科、綜合型高中專門學程「應屆畢業生」，在校學業成績排名須在前30％以內，且全程須就讀同一學校，經由學校遴選、推薦參加。

值得注意的是，經科技繁星分發錄取的學生，無論是否放棄入學資格，都不能再參加112學年度的四技二專甄選入學。相關資訊可參考技專校院招生委員會聯合會網站。（編輯：陳清芳）1111124