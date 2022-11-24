彰化海峽離岸風電環差案過初審 承諾減輕水下噪音

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）環保署今天審查海峽離岸風力發電環差案。由於前次審查環委認為水下噪音在變更後反不如原環評，因此開發單位本次承諾會遵守原環評要求；環委建議本案補充修正後通過初審，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「海峽離岸風力發電計畫（28號風場）環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告」專案小組第3次初審會議。

開發單位表示，風場位於彰化縣外海28號潛力場址，離岸距離約14公里；風場面積原為98.3平方公里，配合航道及安全隔離帶退縮後，面積縮減為73.8平方公里，預計總裝置容量最大不超過600MW。

開發單位指出，配合國際風機大型化趨勢，變更選用較大容量機組可提高性能和發電效率，並降低風機設置數量，本次承諾最大數量由75部降低為64部。

在前次審查中，環評委員曾批評開發單位對於水下噪音減輕對策是用「魚目混珠的方式回答問題」，且許多變更數據還不如原環評承諾。

開發單位本次針對水下噪音部分，強調會依原環評承諾，距離風機基礎中心點位置750公尺處水下噪音聲曝值不得超過160分貝；並強化水下噪音防噪措施、監控機制、超過預警值應變機制等。

然而，針對中華白海豚觀測部分，開發單位卻在報告中說「監測船頻繁來回監看穿越它案風場方式實屬窒礙難行」，令環委質疑。開發單位解釋，由於船隻須避開其他風場及海纜施工範圍，故依實際案例風場施工時將會禁止船隻進入，可能有監測上的困難。

開發單位本次另外承諾營運階段裝設「避鳥裝置」，然而在報告中並未詳細說明，也讓環委進一步詢問。開發單位表示，目前仍在規劃階段，考量候鳥遷徙方向，會設置在南邊和北邊，但預警距離、裝設數量還需要再與專家研究。

環委對此要求設置鳥類雷達監測範圍應包含風場外圍約3公里以上；並補充避鳥裝置規劃內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣會中指出，前2次初審會議皆詢問開發單位，關於營運期間具體的漁業影響減輕對策，卻未得到回覆。開發單位說，目前會配合漁業補償辦法等規定辦理，未來在籌設階段會加強與漁民溝通工作。

環委最後也呼應補償漁民的議題，認為漁民能夠扮演公民科學家的角色，有許多經驗值得借鏡，開發單位可請漁民協助簡易監測或生態調查工作。會議建議本案補充修正後通過，送大會審查。（編輯：陳政偉）1111124