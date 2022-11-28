遠傳雙平台直播MAMA大獎 搶攻韓流商機

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（中央社記者江明晏台北28日電）遠傳電信旗下friDay影音自2017年即以韓國電影為主軸發展，29日起將直播韓國年度音樂盛事「2022 MAMA AWARDS」，並獨家提供即時中文字幕，炒熱韓流話題與商機。

遠傳電信今天發布新聞稿指出，韓國年度音樂盛事「2022 MAMA AWARDS」將於11月29日、30日在日本大阪京瓷巨蛋舉辦，遠傳旗下friDay影音和遠傳心生活雙平台將同步直播紅毯及頒獎典禮，且獨家提供即時中文字幕，並有線上聊天室以及獨家版歌手貼圖供歌迷互動使用，只要註冊會員即可全程免費觀看。

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遠傳指出，friDay影音自2017年即以韓影為主軸跨足電影發行、切入市場，並持續引進熱門獨家韓劇、跟播韓國綜藝節目，深度經營韓流影視，每年直播的韓國MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮，是歌迷引頸期盼的年度音樂盛事。

2022 MAMA AWARDS移師日本舉辦，展開為期兩天的頒獎典禮，今年主題為「K-POP世界公民意識」，期望透過音樂發揮正面影響力，為世界帶來希望與共鳴的能量。（編輯：楊凱翔）1111128