早安世界》好天氣剩今明2天 週三北部高溫驟降週四下探16度
好天氣剩今明2天 週三北部高溫驟降週四下探16度
中央氣象局表示，11月28、29日白天仍然是晴朗溫暖天氣，北部高溫接近攝氏30度，各地大致都是多雲到晴，花東、恆春半島偶有零星降雨，預計29日晚間開始降溫，30日北部高溫僅剩20度，最冷的時間點預估是12月1日清晨，北部下探16度。氣象局預報員表示，這波算是入冬以來第一波感受較為明顯的冷空氣，依目前觀察，預計12月3日回溫，北部低溫約20至22度、高溫可達25至27度，中南部有機會接近30度。（看完整報導）
新疆大火燒出反封控民怨 上海民眾喊習近平下台
新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚間發生大火，疑似因為封控阻礙居民逃生及消防車搶救，導致10死9傷，引發公憤。上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，並罕見喊出「共產黨下台，習近平下台」的口號。27日下午，上海市民再次聚集同一地點，警方架起路障、封鎖路段，並開始抓捕呼籲爭取自由的民眾，民眾激憤槓警高喊「放人」。烏魯木齊市人民政府26日宣布，烏魯木齊社會面基本清零，顯示有意放寬已實施數月的封控措施，但同時聲稱將嚴懲煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為。學者形容，中共如今進退兩難，既無法立刻開放，封控也無法解決疫情。（看完整報導）
中國反封控抗議潮燒進街頭和校園 白紙成示威象徵
中國各地輪番封控，許多人民生活陷入困境，在此大環境之下，新疆烏魯木齊一起火災釀成至少10死的悲劇引發公憤，不滿情緒蔓延中國各地，上海、北京、武漢和成都等地都出現群眾抗議聚集活動，成都民眾喊出「要人權」、「不要終身制」、「反對獨裁」。路透社報導，網路上流傳的圖像和影片顯示，南京和北京等城市的大學生舉著白紙進行無聲抗議，明顯是因為白紙上沒有任何文字，當局就較難以逮捕控罪。有網友標註此為「白紙革命」，據了解，白紙也代表無法自由表達言論的憤怒，以及雖然空白，但「大家知道寫了甚麼」的意思。（看完整報導）
九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看
九合一選舉結果26日出爐，國民黨在21個縣市中囊括13席，未來4年將在六都當中的四都執政，包括台北及桃園。民進黨僅保住5縣市，國際媒體及國外學者關注選情，多家日媒指出，民進黨「抗中牌」在這次選舉並未奏效，部分學者認為，選民在地方選舉多關注內政議題而非兩岸關係，這次結果無法作為2024總統大選的指標。（看完整報導）
蘇清泉質疑屏東縣長選舉計票有誤 28日聲請驗票
九合一選舉結束，屏東縣長由民進黨籍候選人周春米以21萬7537票勝選，將成為屏東首位女縣長。國民黨籍候選人蘇清泉獲20萬6460票，以1萬1077票之差落敗，他27日表示開票過程太慢，甚至還出現零星誤植狀況，質疑計票有誤，正與律師蒐集證據，28日將赴法院聲請驗票。屏東縣選委會回應，尊重蘇清泉的決定，若法院通知，就依照程序驗票。（看完整報導）
小蝦米戰勝政壇老將 創生青年劉育育翻轉苑裡
苗栗縣苑裡鎮長選舉結果上演「小蝦米戰勝大鯨魚」，35歲政治素人、地方創生青年劉育育終結政壇老將現任鎮長劉秋東的連任夢，她說，這「證明苑裡是勇敢的民主小鎮」。劉育育是國發會列為地方創生團體的「苑裡掀海風」、獨立書店「掀冊店」的共同創辦人，返鄉多年推動苑裡「教芋部」，賣芋頭幫學生課輔、與學校合作108課綱教育在地特色課程、舉辦地方公民參與、文化活動等，她也是今年文化部社區營造獎青年行動獎個人組得主。（看完整報導）
國會外交再出擊 游錫堃率團訪日展開文化經貿之旅
立法院長游錫堃27日率團前往日本，展開為期5天的國會外交及文化經貿之旅，此行將在日本山口縣與東京等地與日本國會議員增進實質交流與互動，促進台日經貿合作，並聽取亞洲台商產業意見，共同推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。知情人士表示，游錫堃此行是應亞洲台灣商會聯合總會邀請，將參加亞洲台灣商會聯合總會成立30週年相關會議活動外，希望藉台日國會外交，持續在「經濟貿易」、「印太安全」、「創新科技」及「文化觀光」等面向擴大增進台日夥伴關係。（看完整報導）
金正恩女兒再亮相被稱「尊貴千金」 專家：很可能接班
北韓領導人金正恩日前首次與9歲的女兒金朱愛一同在官方照片亮相，北韓官媒27日再次刊出兩人與開發飛彈有功人員合照。專家指出，報導中對金朱愛的稱呼從原本「親愛的千金」改稱「尊貴的千金」，還寫到她是金正恩「最愛的子女」，專家因此研判她未來可能成為金正恩正式的接班人。（看完整報導）
衛冕軍法國2比1勝丹麥 本屆世足首張16強門票到手
「高盧雄雞」法國26日在世界盃足球賽D組小組賽第2場對上「紅白軍團」丹麥，法國隊依賴才華洋溢的姆巴佩兩次破門，終場以2比1力克丹麥，以2戰2勝積分6分脫穎而出，成為本屆世足首支從小組預賽晉級16強的隊伍。阿根廷在C組以2比0擊退墨西哥，在同組4隊中的排名上升至並列第2，保住晉級下一輪的希望；日本在E組首戰力克德國，但27日第2戰以0比1輸給哥斯大黎加，接下來將面對強敵西班牙，至少必須踢和才有晉級的希望。克羅埃西亞以4比1後來居上撂倒加拿大，拿下本屆世界盃足球賽首勝且躍居F組龍頭，加拿大以0勝2負墊底，確定無緣進軍16強。（看完整報導）
國科會立方衛星研究計畫 堅果立方衛星升空預計12月服役助飛安救援
行政院國家科學與技術委員會推動立方衛星相關研究計畫，由國家實驗研究院遴選3組立方衛星研發團隊，打造玉山、飛鼠、堅果3顆立方衛星。作為其中最後一顆升空的衛星，堅果立方衛星27日搭乘美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭發射到國際太空站。堅果立方衛星由虎尾科大飛機工程系研製，搭載虎尾科大自製的廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，可接收飛機的無線電訊號，進行航運管理、飛安救援及無人機管理。國研院太空中心表示，廣播式自動回報監視技術目前已應用在商用衛星，若台灣能掌握此酬載的研發設計關鍵技術，可進一步應用於台灣自主研製的任務型小衛星，相關資料取得將不再受制於他人。（看完整報導）
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