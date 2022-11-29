中國爆發白紙運動 潘文忠提醒台生注意自身安全

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中國多座大城市近日爆發反防疫封控的「白紙運動」。教育部長潘文忠（圖）29日表示，在中國求學的台灣學生約有1.2萬人，提醒在中國的台生近期要注意自身安全。中央社記者陳婕翎攝 111年11月29日

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）中國多座大城市近日爆發反防疫封控的「白紙運動」。教育部長潘文忠今天提醒在中國求學的約1.2萬名台灣學生，近期應該密切關注中國整體動態，注意自身安全。

中國新疆烏魯木齊11月24日大火，造成10死9傷，原因指向過度嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫釀禍，進一步引發中國各地民眾、多所大學陳抗事件。

教育部長潘文忠今天下午出席綜規司「群策群力為海洋盡心力 2022年海洋教育推手獎頒獎典禮」記者會，會前聯訪被問及中國白紙運動，他先提到台灣校園防疫現階段已經逐漸恢復常態，隨後才提到在中國求學的台灣學生約有1.2萬人，提醒在中國的台生近期要注意自身安全。

有媒體問及，這次中國白紙運動有很多都是大學生從校園中發聲，潘文忠身為一名教育者，如何看待這次運動。潘文忠說，疫情近3年期間，台灣教育校園防疫也曾走過非常嚴峻的階段，但過程中秉持兼顧防疫、健康、學習等生活基本規範。

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潘文忠說，行動上的受限，年輕人是最容易感受到的，COVID-19疫情是世界性的疫情，各國之間有許多防疫方法都是可相互參考，客觀來說，多數國家都已逐漸走向常態性防疫，現階段防疫確實應該要考慮到學生行動自由、正常求學等訴求，防疫應該兼顧基本生活、正常活動。

另外，九合一選舉結束後，內閣改組議題不斷，潘文忠的去留也備受關注，對此，潘文忠並沒有表態，他僅說，很多教育事務都需要繼續發展，只要他還在崗位上的一天，他就會持續推動下去。（編輯：陳政偉）1111129