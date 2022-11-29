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國道增3處動態地磅系統 112年元旦啟用

2022/11/29 16:40
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（中央社記者余曉涵台北29日電）高公局今天表示，國1后里北向、國3樹林南向及田寮北向動態地磅系統將在明年元旦啟用，逃磅者將移送國道公路警察局開罰新台幣9萬元罰鍰。

交通部高速公路局今天在記者會中表示，持續辦理主線篩選式動態地磅系統建置，於今年底將完成國1后里北向、國3樹林南向及田寮北向等3處地磅站動態地磅系統，並在明年1月1日正式啟用。

高公局說，載重大貨車行經動態地磅系統時，遵循第2道門架上方資訊可變標誌（CMS）所顯示車號，據以免進地磅站，未顯示者仍應進地磅站過磅，逃磅者將移送國道公路警察局開單舉發處9萬元罰鍰，載重大貨車務必依規定過磅，以免受罰。

高公局指出，目前國道沿線設有44處地磅站，為提升載重大貨車過磅效率，並遏阻載重大貨車超載及逃磅情形，已在國1汐止南向、員林南向、新市南向及岡山北向等4處地磅站建置啟用動態地磅系統。

根據高公局統計，4處動態地磅系統實施後，超載由實施初期的每月153件，降為每月139件；逃磅部分，則由實施初期每月120件大幅降低為每月29件。（編輯：陳政偉）1111129

#高公局
#地磅站
#動態地磅系統
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