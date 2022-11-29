雄獅旅行社遭駭客攻擊 提醒消費者防範詐騙

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（中央社記者江明晏台北29日電）旅行社龍頭雄獅今天公告說明遭受網路駭客攻擊事件，資安團隊已全面啟動相關防禦機制，強調目前營運及出團狀況均正常，同時呼籲最近半年購買產品的民眾防範遭受詐騙。

雄獅今天發布重訊指出，遭網路駭客惡意攻擊電腦作業系統，目前接獲通報，不法人士有假冒謊稱為飯店員工、雄獅員工、銀行或信用卡客服人員等，並以訂單錯誤、重複扣款、提供特殊優惠等不實理由向消費者進行詐騙。

雄獅說明，目前從不法人士詐騙手法研判，其不法利用的資料可能包括近半年購買訂房、機票、票券、證照等訂單資料，涵蓋訂單聯絡人姓名、聯絡電話及購買商品內容，但不包括旅客信用卡交易訊息。

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雄獅指出，於發現遭駭客攻擊後隨即啟動內部資安相關防禦機制與應變作業，除已向法務部調查局通報協助外，並同步委請外部資安公司技術專家共同處理，並持續加強資訊安全管理。

為求謹慎，雄獅呼籲最近半年購買相關產品的民眾防範遭受詐騙，也已透過簡訊、電話語音、網站聲明及所有通路門市向消費者說明並提醒：「雄獅或任何旅遊商品供應商均不會以電話要求提供信用卡資料、要求至ATM轉帳或至任一金融機構要求匯款至不明帳戶等動作，也不會以訂單錯誤或重複交易等為理由要求消費者提供帳戶資料」。（編輯：林興盟）1111129