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中國乾猴頭菇農藥殘留違規嚴重 30日起禁輸1個月

2022/11/29 17:52
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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）自中國大陸進口乾猴頭菇至今累計11批被檢出農藥殘留不合格，情節嚴重。衛福部食藥署今天宣布，自明天起至12月29日止，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請1個月。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗違規名單，其中自中國進口的乾猴頭菇再次被檢出農藥殘留不合規定。食藥署北區管理中心科長陳慶裕稍早告訴中央社記者，今年1月起至10月期間，中國乾猴頭菇已累計11批違規，且來自不同廠商，將針對乾猴頭菇持續採取百分百逐批查驗至明年5月。

食藥署傍晚發布新聞稿指出，因邊境查驗檢出多批中國乾猴頭菇不符合台灣「農藥殘留容許量標準」，食藥署要求中方於今年8月3日前提出書面資料，說明不合格原因及改善與預防措施，並在8月1日接獲中方回覆。

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依中方說明，生產過程未使用台灣通報的農藥，已暫停不合格乾猴頭菇製造廠商的產品出口，並加強對輸台乾猴頭菇監管，要求企業完善質量安全管理制度，確保輸台乾猴頭菇符合要求。

食藥署表示，但因近期中國乾猴頭菇持續有不符合台灣「農藥殘留容許量標準」情形，基於保護民眾健康安全前提，以及對輸出國源頭管理責任要求下，依照「食品及相關產品輸入查驗辦法」規定，自11月30日至12月 29日止（出口日期），暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請1個月。（編輯：陳政偉）1111129

#中國
#食藥署
#陳慶裕
陳慶裕
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