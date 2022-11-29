早安世界》病例數降至7個月新低 12月起戶外免全程戴口罩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心28日宣布，口罩第1階段鬆綁自12月1日起實施，取消民眾在戶外應全程佩戴口罩的規定。圖為民眾28日中午在新北市中和區華新街小吃店用餐。中央社記者趙世勳攝 111年11月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

12/1起戶外口罩鬆綁 室內唱歌、上節目免戴 可逐桌敬酒

國內11月28日新增1萬583例本土病例，是間隔215天以來新低。中央流行疫情指揮中心每日疫情記者會改為一週2次，並宣布多項防疫政策鬆綁；自12月1日起，戶外活動取消應全程佩戴口罩的規定，室內除特定活動免戴之外，其餘情況仍維持全程戴口罩。至於歲末跨年大型室外活動的口罩等防疫規定，防疫指揮官王必勝說，將視疫情變化另行研擬。另外，12月10日起將有條件開放全國醫院住院病人探病，並取消入境人數限制。（看完整報導）

今天傍晚北部先變天 12/1清晨最冷探16度

中央氣象局28日表示，29日白天仍晴朗溫暖，傍晚起鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部先受影響，雲量增多，入夜逐漸轉濕冷，晚間起有短暫雨。氣象局預估30日至12月2日北台灣高溫約攝氏20度，12月1日清晨最冷約16、17度，天氣要到週末才會回穩。（看完整報導）

六四後北京最大規模抗議 反封控群眾亮馬河畔舉白紙要自由

新疆烏魯木齊疑因封控不當，導致一場惡火奪走10條人命，引爆中國多地民眾對過度防疫的不滿，至少有北京、上海、南京、武漢、成都、廣州、烏魯木齊等十幾個城市都有規模不等的反封控聚集行動。27日晚間，近千民眾湧向北京亮馬河畔，高舉白紙訴求言論自由，更喊出「不要獨裁、到站下台」等口號，為1989年六四事件以來最大規模的抗議行動。中國官媒新華社28日凌晨連發3篇時評，未提到社會抗議及民眾的訴求，只重申要維持造成眾多人民生活不便甚至難以維生的「動態清零」政策，並說形勢越嚴峻，越要保持戰略定力。根據網路畫面，烏魯木齊警方更已開始秋後算帳，抓捕抗議者甚至轉傳火災影片的民眾；英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯在上海採訪抗議活動時，遭中國警方襲擊逮捕，數小時後才被釋放。北京民眾28日晚間計劃轉往四通橋繼續表達訴求，但警方早已在週邊大片區域部署龐大警力，抗議行動受阻。（看完整報導）

紐時：習近平清零無止境 把自己逼入牆角

新疆烏魯木齊一小區24日一場火災疑因過度防疫封控造成10人無法逃生被燒死，民眾不滿情緒蔓延致中國十多個城市出現反封控示威。路透社整理各界看法，紐約時報認為，示威矛頭指向習近平與清零防疫政策。英國廣播公司（BBC）引述美國約翰霍普金斯大學社會學者孔誥烽指出，即便示威擴散在中國也不是頭一遭，但這次代表的是習近平一人獨尊後「首個嚴重考驗」。他說，習近平過去兩年堅持清零政策，目前依然不見盡頭，等於「把自己逼入牆角」，年輕人、中產階級甚至中國國內菁英人士早已難忍清零。（看完整報導）

2023年全球經濟不樂觀 海基會建議台商審慎因應

海峽交流基金會28日舉行顧問會議，討論2023國際經濟情勢與台商因應之道。顧問在會中表示，全球經濟缺乏成長動能、全球產能過剩機率高，美歐國家通膨仍嚴重，明年全球經濟並不樂觀，建議台商宜保守看待自身投資行為。顧問並說，中國內外經營環境的不確定性在提升中，包括頻繁封城造成經濟衝擊，中共利用權力分配資源，而非使用市場機制解決，顯見未來中國將走回社會主義路線。海基會配合政府鼓勵台商回台投資，過去2年陸續邀請台商走訪台灣各縣市，了解當地投資環境也尋找商機，目前已投資或正在洽談中的有10幾個案例。（看完整報導）

花蓮富里鄉長選舉鬧劇 退選者當選後發聲：不會就職

花蓮縣富里鄉長無黨籍候選人張容榕10月宣布退選，支持者仍成立後援會助選，並在11月26日選舉中擊敗現任鄉長當選。但張容榕當選後始終未出面，直到28日才以臉書宣布不會就職，鄉長選舉因此必須再辦一次。張容榕是P.Seven香水製造公司的主管之一，在富里鄉參與主辦藝術季期間被當地人士鼓勵參選，不久便以家人壓力為由宣布退選。除了鄉長必須補選，參與藝術季演出的多位人士並指控未領到酬勞，還在等張容榕與P.Sense創辦人潘雨晴出面解決。（看完整報導）

傳美國軍售延遲交貨情況惡化 白宮：認真看待對台責任

華爾街日報報導，美國持續提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，卻導致對台軍售延遲交貨情況惡化。知情人士透露，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元擴增至187億美元（約新台幣5785億元），包含2015年12月台灣訂購兩筆訂單至今未交付運抵台灣。白宮國安會戰略溝通協調官柯比針對這項報導表示，美方持續聯繫盟友了解戰備需求，認真看待責任以協助台灣擁有所需能力。（看完整報導）

加拿大公布印太戰略 將提升軍事部署與網路安全因應中國威脅

加拿大27日推出新的印太戰略，預定未來5年撥款23億加元（約新台幣530億元），矢言投入更多資源因應日益具有「破壞性」的中國。路透社報導，這份文件強調中國是個日漸具有破壞性的全球強權，還提到將提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產。（看完整報導）

喀麥隆世足止敗與塞爾維亞握手言和 迦納3比2擊退韓國

喀麥隆在卡達世界盃足球賽小組賽G組首戰以0比1輸給瑞士後，苦吞世界盃8連敗，前一次贏球已是20年前的事，但28日與塞爾維亞以3比3戰成平手，終止連敗紀錄。另外，迦納在小組賽對上韓國一度以2比0領先，到下半場被曹圭成在3分鐘內連續進球扳平，但迦納靠著庫杜斯單場踢進兩球，包括關鍵超前分，終場3比2取勝。（看完整報導）

戴資穎連5屆入圍BWF年度最佳女運動員大獎 能否連莊12/5揭曉

世界羽球聯盟（BWF）28日公布年度獎項入圍名單，台灣羽球一姐戴資穎今年曾在泰國、印尼、台北公開賽封后，並在世錦賽摘銅，連續5屆入圍最佳女運動員。戴資穎去年首獲年度最佳女運動員獎項，今年將挑戰第2度獲獎，得獎名單將於12月5日揭曉。（看完整報導）