因應台商回流用地需求 褒忠產業園區進二階環評

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（中央社記者張雄風台北30日電）因應台商回流，經濟部規劃雲林褒忠產業園區，初步調查23家廠商有用地需求，投入產業以食品及飼品製造業、倉儲業為主。因開發面積逾100公頃，環評大會今天確定需進入二階環評。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第431次會議，審查「褒忠產業園區設置計畫環境影響說明書」。

開發單位經濟部表示，本計畫因應美中貿易大戰，台商回台投資，為解決用地需求，提供產業發展所需空間，因開發面積超過100公頃，需進入第二階段環境影響評估審查。

根據經濟部資料，本園區開發基地位於雲林縣褒忠鄉，面積約268.67公頃（含產業用地、公共設施用地），現況主要為台糖馬光農場。

根據經濟部調查，自民國110年12月迄今，23家廠商表示有用地需求，產業需地面積154.74公頃，占園區內產業用地164.83公頃約94%；規劃引進的產業，包含食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業、產業用機械設備維修及安裝業等。

農委會代表於會中表示，正面看待園區有農業加值的產業，但農產業廠商需要的土地，比一般的工廠、科技廠商需求少；本案一開始提出99公頃，現在約270公頃，主要都是台糖優質農地，這樣的面積應該要核實評估，有共識後再推動。

然而，雲林縣政府代表則持相反意見，指出過去本園區討論99公頃、270公頃的面積已經花去快一年的時間，希望快速進入開發，「人生沒有很多一年可以等下去」。

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環評委員則建議加強各項污染排放控制，減輕對周遭既有農地環境及虎尾馬光有機集團栽培區影響。本案建議進入二階環評。

根據環保署資料，經濟部109年曾提出「褒忠產業園區設置計畫環境影響說明書」進環保署審查，由於該案開發面積達99公頃，當時環委認為「對環境資源或環境特性，有顯著不利之影響」，在110年審查結論建議進入二階環評，然而開發單位最後決定撤案。（編輯：張雅淨）1111130