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高鐵擬推手機APP可買自由座 預計112年中上線

2022/12/2 10:25（12/2 12:32 更新）
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台灣高鐵明年將陸續推出5項新服務，包含定期票開放在手機上續購、手機可買自由座、數位零售商城、會員累積點數可報手機號碼及無障礙座位開放手機取票。（中央社檔案照片）
台灣高鐵明年將陸續推出5項新服務，包含定期票開放在手機上續購、手機可買自由座、數位零售商城、會員累積點數可報手機號碼及無障礙座位開放手機取票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北2日電）台灣高鐵明年將陸續推出5項新服務，包含定期票開放在手機上續購、手機可買自由座、數位零售商城、會員累積點數可報手機號碼及無障礙座位開放手機取票。

為了服務旅客，台灣高鐵明年將陸續推出不少新的服務，台灣高鐵營業處副總經理陳信雄接受媒體聯訪時說，包含定期票開放在手機上續購等服務都預計在明年陸續上線。

陳信雄表示，目前使用回數票及定期票的旅客每天約有1萬5000人次到2萬人次，若要續購都要親自到櫃台窗口辦理，因此預計明年第一季將開放回數票及定期票在手機APP上就能續購。

除了開放續購外，手機APP也將增加不少功能，陳信雄指出，預計明年中將推出利用手機可以購買自由座，初期規劃旅客只能進入車站後才能利用手機購買，屆時是利用藍牙判定旅客是在哪個車站，旅客僅需輸入目的地、身分別等資訊，就可以購買自由座，不需排隊購票。

陳信雄指出，手機APP也將開放讓無障礙者取票，屆時只要購買無障礙車票的旅客，已經事先在櫃檯登錄過愛心證號，就可以利用手機及自動售票機取票，預計手機取票是明年第2季開放，自動售票機則是下半年開放。

陳信雄說，明年下半年將推動零售商城，這是台灣高鐵首度走入電商平台，預計最快明年第4季推出，將有高鐵商品、嚴選在地好物等，也會提供完整服務。

現行高鐵會員累積點數都需使用身分證字號，陳信雄表示，預計明年第4季會推出可報手機號碼累積點數，提升使用方便性。（編輯：李錫璋）1111202

#台灣高鐵
#陳信雄
#台灣高鐵營業處
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