消基會驗蔬菜不合格逾3成 農委會：強化用藥管理

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）消基會1日發布抽驗4類蔬菜80件不合格率逾3成。行政院食安辦主任許輔今天說，高風險品項會納管，加強上市前後的輔導與管理。農委會副主委陳駿季表示，會強化輔導高風險農戶用藥管理。

消基會昨天發布在六都抽驗4類蔬菜80件的農藥殘留結果，不合格比例偏高、達3成6，遠高於衛福部近年定期抽檢的不合格率，引發各界關注。農委會今天召開「農產品農藥殘留檢測 政府持續加強把關」記者會。

消基會抽驗的4類包含小白菜、青江菜、甜椒3類，不合格率都約3成，辣椒類並逾6成。取樣來源有67件來自傳統市場、公有市場及附近店面（例如蔬果行），不合格26件，不合格率3成8。另13件來自購自超市、福利中心、量販店等連鎖通路，不合格3件，不合格率2成3。

許輔表示，農藥殘留管理區分為兩部分，上市後由衛福部管理，上市前由農委會負責，衛福部每年進行全國性監測，經地方政府衛生局在各銷售點抽驗4500件，也包含傳統市場，不合格率偏高的品項會納入跨部會立案管考。

他舉例，3到5年前殘留不合格率第1名的百香果，以及其他不合格比例偏高的辛香料，經過1、2年管考，前4名名單上就看不見了；針對消基會提供的資訊，政府會納入明年上市前、後加強管理。

農委會副主委陳駿季說，檢測的結果跟取樣的時間點、種類、數量都有關係，政府單位是以全國性進行監測，不會著重特別品項，也會包含產銷履歷、有機驗證農產品，因此消基會的數據必然跟衛福部等單位公布的不一樣。又例如抽3件，1件不合格，不合格率也會達33%。

他補充，農委會每年在全國6個批發市場抽驗2萬多件、9個區檢中心抽驗2萬多件，以及其他自主管理也抽驗2萬多件，合格率多在96%到98%左右。

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對於消基會樣品數以傳統市場及傳統攤商、蔬果行等為主，有可能來自未經批發市場抽驗管理，自己種自己擺攤上市銷售。陳駿季說，參與自主管理機制的農民，樣品送區檢中心檢測合格，可採收上市，超過殘留量標準可留田讓農藥消退，檢驗合格再上市，包含自己種菜擺攤銷售的農民，也可參加自主管理機制。

他並說，農委會除將擴大區檢中心業務辦理，明年起也要推出新型質譜快檢行動檢測車，強化自主管理機制的發揮效力，到不容易送樣品檢測的偏鄉地區幫農民檢測樣品，預計4年內可推出20到25輛。（編輯：陳政偉）1111202