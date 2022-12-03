台灣大行動創作獎出爐 「觀景窗裡」奪百萬首獎

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（中央社記者潘智義台北3日電）第16屆台灣大哥大基金會myfone行動創作獎，以「聚，離Right Distance」為主題，今天舉行頒獎典禮。台灣大總經理林之晨親自頒發「行動影片組」百萬首獎，由蕭逸凡「觀景窗裡」獲得。

台灣大哥大基金會發布新聞稿指出，「觀景窗裡」透過鏡頭，以女兒視角呈現與父親生前相處的點滴，短短3分鐘巧妙刻劃父女間親近又疏離的關係，大獲評審盛讚。

新設「極短片」類首獎，全長才26秒的定格動畫作品「巨梨」，用一顆壓住螞蟻的巨大梨子，重新定義「距離」和「聚離」的意涵，詮釋主題功力令人驚艷，獲獎金15萬元；「訊息文學組」首獎「一線，希望。」6個字元在疫情期間引發共鳴，獲得7萬元。

myfone行創獎鼓勵台灣圖文影音優質人才積極創作，2022年徵件數不受疫情影響，創作能量爆發，投稿件數高達近4.2萬，更有來自馬來西亞、緬甸、香港等外籍好手獲獎，最年輕得獎者僅11歲，創下歷年紀錄。

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頒獎典禮的彩蛋，則是myfone行創獎第13、15屆得主胡智強與第4屆得主吳易緯，今年分別以「一家子兒咕咕叫」和「我吃了那男孩一整年的早餐」獲頒第59屆金馬獎「最佳新演員獎」、「最佳原創電影歌曲獎」，今天以「學長」身分分享創作心得。胡智強雖無法親自到場，仍透過影片勉勵創作者透過表演抒發生命經歷，做自己喜歡的事，讓創作的酸甜苦辣成為養分。

吳易緯現身分享12年前跟大家一樣坐在台下，今天站在會場，彷彿和過去的自己穿越時空對話，相當感動，也鼓勵參賽者即便沒有得獎，但透過行創獎平台欣賞優秀作品，精進創作能量。（編輯：趙蔚蘭）1111203