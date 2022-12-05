消防志工菁英表揚 投入救災56年義消獲獎

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）消防署今天舉辦「111年全國消防志工菁英表揚活動」，共37名優秀消防志工菁英獲獎。另值得一提的獲獎資深義消為投入救災56年的高雄市消防局義勇消防總隊副總幹事張英武。

消防署為響應聯合國12月5日國際志工日，今天舉辦「111年全國消防志工菁英表揚活動」，由內政部常務次長吳堂安代表頒獎給37名優秀的消防志工菁英，包含災害防救志工9名、救護志工15名、防火宣導志工13名。

另外，表揚50名資深義消、10名優良防火管理人、國家防災日大規模震災救災動員演練參與公司及民間團體18組，0918池上震災及尼莎風災參與救災有功消防單位、義消、災害防救團體及民間團體21組。

其中，獲表揚服務年資滿40年以上義勇消防人員張英武，自民國54年起，加入救災義消迄今已56個年頭，高齡78歲。他說，長期參與過無數大大小小救災行動，包括城中城大火、高雄81氣爆人命搜救任務與後勤補給等在內，同時也看過許多天災的無情與人世間的悲歡生死離合，難免有諸多遺憾與感嘆，但面對每次搶救災任務仍全力以赴。

吳堂安致詞表示，獲獎與受表揚的消防同仁都是平日熱心投入山難搜救、水域救援、陸上救助、緊急救護及防火宣導的工作夥伴，對守護國人安全充滿高度熱忱，他們都願意犧牲個人時間幫助民眾獲得正確防災觀念，甚或趕赴災害現場協助消防人員救災，熱血情懷令人感佩。

消防署透過新聞稿表示，政府力量有限、民間力量無窮，面對各種不同類型災害，必須做好事先預警跟準備工作，才能迅速投入救援。感謝全國消防志工夥伴們為了國人生命安全、無私奉獻，盼藉此表揚以喚起民眾對防救災認同。（編輯：李亨山）1111205