愛爾蘭皇家外科醫學院 陳靜敏成首位台灣院士

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台灣護理學會理事長陳靜敏（中）5日獲頒愛爾蘭皇家外科醫學院院士，成為該醫學院成立近250年來第一位台灣院士，由副校長麥克納瑪拉（左）與護理及助產學院院長波依德（右）頒發。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年12月6日

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）台灣護理學會理事長陳靜敏今天獲頒愛爾蘭皇家外科醫學院院士，成為該醫學院成立近250年來首位台灣院士。她親自出席典禮，並在典禮後晚會上，代表所有外籍院士朗誦詩詞，傳達跨國公衛合作願景。

愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons in Ireland, RCSI）成立於1784年、愛爾蘭仍受英國統治時期，至今在名稱保留「皇家」一詞。陳靜敏獲頒RCSI護理及助產學院（Faculty of Nursing & Midwifery）院士，表彰她的學術成就以及台灣護理學會對國際護理公衛社群的貢獻。

駐愛爾蘭代表楊子葆應邀出席觀禮、陪同交流。據他轉述，陳靜敏在典禮前後向學院表示，有意願未來促進成功大學醫學院、台灣護理學會與RCSI，以及台灣與愛爾蘭雙方整體在公共衛生領域的交流合作。陳靜敏目前也是成大護理學系特聘教授。

在院士頒授典禮後的耶誕晚會上，陳靜敏朗誦出身迦納的當代詩人路易士（Edward Kofi Louis）所作詩篇「齊心同在」（To Gather Together），傳達醫學研究與公衛合作應跨越國界、共同追求真理與人類福祉。

RCSI院士以愛爾蘭及英國學者為主，歷年知名外籍院士包括法國微生物學家巴斯德（Louis Pasteur, 1822-1895）、國際護理協會（ICN）理事長西普利雅諾（Pamela Cipriano）、世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

陳靜敏於1995年取得美國印第安納大學（Indiana University）護理學博士學位，返台後即投身護理教育，曾任「行政院長期照顧推動小組」委員，近日則獲選美國護理科學院（American Academy of Nursing, AAN）理事，是該機構成立近50年以來首位亞洲理事。

陳靜敏曾是民進黨籍不分區立法委員。近日同黨籍不分區立委周春米當選屏東縣長，陳靜敏將遞補周春米辭去立委職務形成的缺額。

台灣護理學會成立於1914年，是台灣歷史最悠久的護理學術專業團體，1922年加入國際護理協會。（編輯：韋樞）1111206