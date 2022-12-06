中國乾猴頭菇又出包 4785公斤邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）自中國進口乾猴頭菇多次被檢出農藥違規，遭禁止輸入一個月。衛生福利部食品藥物管理署今天公布，又一批乾猴頭菇農藥不合格，共4785公斤全數退運或銷毀，未流入市面。

食藥署公布最新邊境查驗違規名單，共有8款產品遭退運銷毀，包括印尼蝦膏、菲律賓尿蝦、印度棕荳蔻等。

其中，上立企業有限公司從中國大陸進口的「乾猴頭菇（DRIED HERICIUM MUSHROOM）」被檢出殘留農藥克美素0.33ppm不合規定，共1批、4785公斤遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，今年1月起至10月期間，中國乾猴頭菇已累計11批違規，且為不同廠商，11月1日至明年5月期間採百分百逐批查驗。

另外，食藥署日前宣布，11月30日起至12月29日止，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請一個月。

陳慶裕表示，這次違規的中國乾猴頭菇是在10月底申請輸入，這名業者是第1次違規，若6個月內累積2次違規，將請業者提交報告，說明預防改善措施。（編輯：管中維）1111206