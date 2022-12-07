學術倫理案公開程度不一 潘文忠：提校長會議討論

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（中央社記者陳至中台北7日電）近來屢有政治人物發生學術倫理爭議，但各校審查公開程度不一，教育部長潘文忠今天表示，會提到明年1月的全國大學校長會議討論，在尊重大學自治下，盼資訊能更透明、公開。

潘文忠今天出席2022年教育基金會年會，接受媒體聯訪，被問及學術倫理案的公開方式不一，有大動作開記者會並公開比對細節，也有以簡短文字稿回應，讓外界覺得標準不一致。

潘文忠表示，學術論文案件審議須依循「學位授予法」及「專科以上學校學術倫理案件處理原則」等法規程序，如果撤銷學位，必須將結果通報主管機關與各學術機構。

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對於近來個案處置的差異，潘文忠說，教育部基於尊重「大學自主」的前提，會透過大學協會等組織尋求各校共識，並提到民國112年1月將舉辦的大學校長會議中討論，希望朝向更公開、透明，包括審查機制，也包括讓當事人、社會都有可以瞭解的方式。

潘文忠強調，學位是榮譽，也是責任，大學必須維護學術品質。但他也提到，外界關注論文比對結果，但這類學術倫理案件，不能完全以量化數值做比較，論文比對是參考，並非唯一指標，希望社會可以瞭解學術審查的專業性。（編輯：陳政偉）1111207