微電車促掛牌 申請到點服務放寬、增偏鄉巡迴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）微型電動2輪車強制掛牌已上路，使用中的車輛有2年緩衝期，公路總局今天宣布，申請到點服務條件放寬，另外也增加定期巡迴偏鄉地區。

公路總局今天發布新聞稿，若使用中微電車未達30輛，公路監理機關可「定期定點」到點服務辦理掛牌；另考量偏遠地區的微電車數量少且申辦車輛不易聚集，為服務偏遠地區民眾，公路監理機關也將與當地民政單位、村、里辦公室合作，以定期巡迴方式提供到點服務，便利偏遠地區的民眾能就近辦理。

至於各公路監理機關會將到點服務時間、地點等資訊，會於網站上公布，提供民眾查詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局為辦理使用中微型電動2輪車（簡稱微電車）在2年內掛牌納管政策，與微電車經銷商、移工仲介公司、工業區、鄉鎮區公所、里民活動中心等單位合作，提供到點服務，原先規定預約申請的數量要30輛以上。

公路總局為讓已上路使用中的微電車能儘早申請掛牌，日前也宣布，11月30日起至112年12月31日，完成使用中微電車申請掛牌的車主，免收新台幣450元的號牌和行照規費，等同掛牌免費。（編輯：陳政偉）1111207