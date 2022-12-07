林口交流道匝道開標1廠商符資格 拚115年底完工

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（中央社記者高華謙新北7日電）國道1號林口交流道改善工程流標多次，今天再開標，有1家廠商符合標準，新北市交通局長鍾鳴時說，拚民國115年底完工，希望桃園捷運在施工期間參與雙北1280方案，方便民眾搭大眾運輸。

根據交通部高速公路局網頁，國道1號林口交流道位在新北市林口區與桃園市龜山區交界，設有林口A及林口B兩個交流道，因周邊大型開發案增加，人口與交通量大幅成長，受限於文化一路跨越橋儲車空間不足等因素影響，車輛回堵壅塞嚴重，因此有改善匝道工程的構想。

新北市議員蔡淑君今天在臉書（Facebook）發文說明林口交流道改善工程最新進度，她表示，高公局今天開標，已確認有1家廠商符合資格與採購法規定，高公局預計12月16日辦理評選作業。

鍾鳴時說，林口交流道增設南出北入匝道工程流標至少7次後，高公局增加預算並修改工期，11月底進行修改後首次招標，當時需要3家廠商投標，但只有1家參與。

鍾鳴時表示，今天是修改後第2次招標，有1家投標就可以，目前已有人投標，待12月16日辦理評選作業後會簽約，屆時新北市府、桃園市府與廠商會一起談交通維持計畫，主體工程拚明年中動工。

對於施工期間交通配套措施，鍾鳴時說，希望施工期間可增加民眾搭乘公共運輸的選擇，例如桃園機場捷運加入雙北1280元月票機制、或以加價購方式參與也可以，甚至北北基桃如果有規劃新平台，都希望明年推出，讓林口與龜山地區民眾搭乘公共運輸更方便，不一定要開車。

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鍾鳴時說，已與高公局溝通，希望施工路段與時間避免干擾民眾日常生活，並盡量減少大型工程車輛占用道路，高公局也同意，相信大家都能好好溝通。

至於工程完工後對民眾影響，鍾鳴時表示，「影響非常大」，林口交流道目前最嚴重問題是儲車空間不足，車子轉不下去也上不來，用路人互相卡住，而這項立體化工程可讓台北往桃園方向左轉後直接進到桃園龜山地區，不用經過瓶頸地段；林口地區車流直接上立體化高架後進入高速公路，不會卡在文化一路跨越橋上，這項工程是健全地區交通很重要的建設。（編輯：陳仁華）1111207