農委會：若禽流感不擴張 雞蛋、白肉雞供應無虞

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）H5N1禽流感讓美國撲殺5800萬隻家禽，國內禽產品會否也受影響。農委會今天表示，進口規定已做調整，白肉雞進口正常，國產白肉雞也充足，另外雞蛋增產中，疫情無虞供應就穩定。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局昨天公布，H5N1高病原性禽流感在全球擴張，禽產業輸出大國的美國撲殺5800萬隻家禽，台灣也從美國進口種雞、白肉雞，須持續關注美國疫情發展。

農委會畜牧處副處長江文全指出，美國撲殺5800萬隻，但是占其總產量比例不高，迄今對國內從美國進口白肉雞、種雞還沒造成影響；其次，進口防檢疫規定已做調整因應，從過去以州為疫情認定範圍，改為雙邊認可無疫情範圍內可輸入國內，進口作業受禽流感疫情影響減低。

他並說，以白肉雞供應來說，目前進口占國內需求量的3成，國產占7成，而國產每週生產500萬隻，交易均價每台斤新台幣34.5元，產銷維持穩定。

另外，接近農曆新年，雞蛋產銷也受關注。農委會官網顯示，雞蛋日產已有12.1萬箱以上。江文全說，雖然穩定增產中，但是天氣變冷，吃火鍋的人變多，市場需求也增加，產地價還是維持在每台斤40.5元，批發價50元。

他重申，雞蛋、白肉雞等禽產品供應目前都是穩定，重要變因是疫情，只要禽流感疫情守住、不擴張，產銷就不會有問題。

防檢局昨天也發布，國內H5N1確診則新增3例，累計6例，其中3場從候鳥排遺檢出，其他3場為1種鴨場、2肉鴨場，並已加強執行秋冬方案，對案例場周邊禽場展開採樣檢驗、臨床檢查，以防堵疫情擴散。（編輯：陳政偉）1111208