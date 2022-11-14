營養午餐吃不到雞蛋？農委會：供應及價格平穩

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（中央社記者張雄風台北14日電）媒體報導「吃蛋變奢侈 學童營養午餐找不到」，農委會今天反駁「絕無此事」，目前雞蛋每日供應2380萬顆且價格平穩；將持續加強雞蛋產銷調配，充分優先供應學童營養午餐使用。

有關媒體報導學校營養午餐雞蛋供應議題，行政院農業委員會今天發布新聞稿說明，團膳業者目前採購三章一Q洗選鮮蛋價格為每台斤56至62元，平均每顆約6元，近期雞蛋產銷及價格穩定，學校營養午餐供應並無影響。

農委會說明，近期氣候轉涼舒適，適合蛋雞生產，雞蛋產能持續增加，整體供銷情形持平，目前雞蛋每日供應量達2380萬顆，雞蛋供應及價格維持平穩；將持續加強雞蛋後續產銷調配，充分優先供應學童營養午餐使用。

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依據全國學校午餐食材登錄資料，團膳業者依據營養師設計菜單，學校午餐平均每天使用超過40萬顆（2097箱，每箱200顆）雞蛋，充分運用雞蛋搭配其他食材，讓學童享用多變化的菜餚及營養兼具的午餐。

農委會表示，學校營養午餐食材已推動三章一Q制度多年，目前學校營養午餐使用之雞蛋全面符合CAS、TAP或Q等可追溯生產來源規定，政府也給予相對獎勵。（編輯：陳清芳）1111114