桃園聯新醫院在地化服務 提供客語友善門診

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園聯新醫院今天舉辦客家特色醫院揭牌儀式，總院長張煥禎表示，每週提供逾80個客語友善門診、30名以上主治醫師能用客語溝通，就醫流程與環境都融入客家元素，提供在地化服務。

在客委會主任委員楊長鎮、桃園市長鄭文燦以及聯新國際醫院總院長張煥禎等人主持下，聯新國際醫院中午舉行客家特色醫院的揭牌典禮，堅定醫院推動客家文化的使命。

張煥禎表示，桃園市是全國客家人口最多的城市，身為南桃園最大的醫院，有責任提供在地化的服務，服務最重要的是透過文化、語言或行為來溝通，醫院這幾年除了傳承、教育，也希望做為模範提供全台醫院當參考。

張煥禎指出，聯新國際醫院於2017年成立「客家文化推廣委員會」，正式將客家文化推廣工作，納入醫院的營運計畫中，從實體面與政策面，以多元方式將醫院打造為客家特色醫院，目前有超過100名以上員工通過「客語認證」， 成為醫院提供友善客語醫療環境重要的基礎。

張煥禎說，醫院每週提供超過80個客語友善門診，逾30名以上的主治醫師能以客語溝通，就醫流程、環境設施及藝文活動等都融入客家元素，相關衛教課程也會錄製提供客語版本，更培訓外籍看護說客語，促進照護者與被照護者間的和諧，提供全方位照護。

楊長鎮致詞表示，透過語言的充分溝通，對於醫療品質有很大的影響，若醫病間無法有效傳達病痛與醫囑，病人無法充分訴說病症，醫生就無法清楚了解作出正確的處置，進而影響整體醫療效果，所以他相當肯定聯新國際醫院打造客家特色醫院的努力。（編輯：李錫璋）1111208

聯新國際醫院8日中午舉行客家特色醫院揭牌典禮，總院長張煥禎（圖）致詞表示，醫院每週提供超過80個客語友善門診，逾30名以上的主治醫師能以客語溝通，就醫流程、環境設施及藝文活動等也都融入客家元素，提供全方位照護。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月8日