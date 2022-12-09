早安世界》冷空氣變強氣溫逐日緩降 台北14日低溫下探15度

冷空氣變強氣溫今起逐日緩降 台北14日低溫下探15度

中央氣象局表示，9日起冷空氣愈來愈強，氣溫逐日緩降，預測14、15日中部以北地區都會感受到涼冷，台北低溫可能降到攝氏15度，北部高溫不到20度，中部也僅20至22度。9至13日降雨地區主要集中北部、東半部，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區易有局部大雨發生。（看完整報導）

逾百家水產銷中註冊未獲准 農委會：協助補件

8日傳出中國繼暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚進口之後，又增列午仔魚、秋刀魚等魚產。行政院農委會副主委陳駿季說，這與中國去年4月要求出口產品到中國的各國業者須依規定登記有關，台灣有100多家帶申請登記時未獲准，將協助補件。衛福部長薛瑞元說，這次是業者通報，非中國官方告知。陸委會說，不願臆測陸方相關舉措是否帶有政治考量，但對於此事突然造成台灣水產品無法銷往大陸表示遺憾與不滿。（看完整報導）

駐立陶宛代表黃鈞耀抗中 列歐洲年度影響力人物

歐洲政治新聞媒體Politico 7日公布今年歐洲最具影響力的人物，28人名單包括台灣駐立陶宛代表黃鈞耀，他因在中國壓力下鼓勵歐洲與台灣交流的勇氣，成為歐洲以外唯一入選的人士。介紹他的文字寫道：「美、中強權糾紛的歐洲前線就在立陶宛，而勇敢面對北京的是49歲台灣外交官黃鈞耀。」這篇介紹短文說，台灣在立陶宛首都的代表處去年開設，引發中國和歐盟之間戲劇性的爭端。（看完整報導）

中國防疫急轉彎 民眾搶藥囤口罩從出門難變「搶藥難」

北京7日公布防疫新10條大幅放寬檢疫規定後，專家預測表示，中國可能高達9成的民眾將感染COVID-19，並有國外機構示警今年冬季中國恐有百萬人病亡，大批民眾這兩天紛紛搶購藥品、囤積口罩，生活從原本的出門困難變成「搶藥難」。隨著北京染疫人數近日快速攀升，10人混1管的核酸檢測異常數量大增，愈來愈多北京民眾害怕被「株連」，如今聞核酸色變，非必要不做，不然就是湧向1人1管的醫院做檢測。（看完整報導）

中資公司拿下加拿大警察通訊系統合約 杜魯道要徹查

加拿大警方一份價值50萬美元的防竊聽無線電濾波系統合約，由中國海能公司控股的加國企業辛克雷科技拿下，引發中國可能藉此獲取加拿大皇家騎警隊相關訊息的擔憂。加拿大總理杜魯道7日表示，國家安全機構對外國勢力干涉提出警告之際，卻有政府官員和有中資背景的公司簽署警方通訊系統供應與維護合約，他對此表示失望，並誓言徹查。（看完整報導）

習近平訪沙烏地阿拉伯 西方智庫分析：分化西方與盟友

中國國家主席習近平7日訪問沙烏地阿拉伯進行國是訪問並出席峰會，西方智庫分析，習近平意圖以「分而治之」策略挫敗西方和盟友間合作，為中國創造良性國際環境。外媒認為，中國意圖藉近來沙烏地與美國關係低潮，尋求外交、安全、人民幣國際化等方面的突破；而沙烏地經盤算後則認定，中國是不可或缺的經濟伙伴。（看完整報導）

節能家電汰舊每台補助3000元 經部：預計明年元旦起實施

經濟部8日表示，已規劃爭取112年度編列20億元預算，用於一級能效冷氣、電冰箱汰舊換新補助，每台預計補助3000元，商業服務業設備最高500萬元補助，預計下週說明方案細節。（看完整報導）

秘魯總統遭國會罷黜後被捕 副手成史上第一位女性元首

秘魯左翼總統卡斯蒂約7日試圖解散由反對黨控制的國會，結果卻遭國會以「道德缺失」理由彈劾下台，隨後更遭到逮捕。副總統博魯阿爾特宣誓就任，成為秘魯獨立200多年來的首位女總統。卡斯蒂約在踏入政壇前是偏鄉教師，他在18個月前的總統大選勝出，從秘魯傳統的政治菁英手中贏得政權，跌破各界眼鏡。秘魯政治長期動盪，30年來有多位總統不是遭到罷黜就是貪污入獄，最短任期只做6天。（看完整報導）

霍華德生日趴兼做公益 募約300萬贈慈善團體

桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德8日過37歲生日，球團幫他舉辦慈善義賣餐會，提供簽名球衣、實戰球鞋等7樣個人商品給民眾競標，總計拍得202.6萬元，外加「生日趴」門票收入100萬元，扣除必要開支後將用於公益。得知義賣金額累積超過100萬元後，霍華德主動上台致謝：「真的謝謝你們，我知道你們來到這邊，不僅僅是為了我，而是因為愛與分享；你付出越多，收穫也會越多」。（看完整報導）

世足法國隊「深情對望」照片瘋傳 吉魯：自然流露瞬間

卡達世足賽法國5日對波蘭之戰上半場，明星球員姆巴佩傳球讓老將吉魯踢進取得領先後，跳進吉魯懷中一同慶祝，兩人眼神交會時的鏡頭成為比賽花絮經典瞬間，並被做成各種「兄弟情」梗圖瘋傳。吉魯6日表示，他與姆巴佩關係很好，那是自然流露的瞬間。其實這兩位屬於不同世代的名將一開始有些對立，2020年歐洲足球錦標賽時，還曾爆發衝突。（看完整報導）