節能家電汰舊每台補助三千元 經部：預計明年元旦起實施

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經濟部爭取明年編列經費推動節能設備汰換補助，每台預計補助3000元，商業服務業設備最高500萬元補助，預計下週說明方案細節。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達、曾智怡台北8日電）經濟部長王美花今天指出爭取明年節能家電補助。經濟部補充說明，已規劃爭取112年度編列新台幣20億元預算，用於一級能效冷氣、電冰箱汰舊換新補助，每台預計補助3000元，商業服務業設備最高500萬元補助，預計下週說明方案細節。

經濟部表示，針對節能家電補助方案預算尚待立法院審查通過，順利通過後將回溯至明年元旦起實施，至於商業服務業汰換節能設備為新增項目，目前規畫預算為10億元，若立法院審議通過，預計3月受理廠商申請。

王美花今天出席活動致詞時提及，為鼓勵節能，經濟部爭取明年編列經費推動節能設備汰換補助，其中住家面包括有冷氣、電冰箱等家電汰舊換新補助，企業面則將針對商業服務業提供最高500萬元補助。

經濟部發布聲明補充，為達成2050淨零排放目標，經濟部盼再次推動節能設備汰換補助，目前規劃112年編列20億元預算，並已於今天在立法院經濟委員會審議，後續仍待於立院進一步審查後，才能確定整體方案規劃。

至於規劃方向，經濟部表示，補助要件將設定為汰舊換新，並必須更換為一級能效的冷氣及電冰箱，目前暫定每台補助3000元，至於總補助台數，仍待立院審議後決定。

此外，經濟部也規劃服務業節能設備補助方案，首先包含營業場所導入一級能效空調與節能標章LED照明產品，而服務業系統節能專案補助需依節能績效保證專案（ESCO）精神，落實整體系統化設備汰換。

經濟部統計，全台灣目前已使用10年以上，且在夏天每天使用5小時以上的老舊冷氣及電冰箱，共有707萬台，同時冷氣及電冰箱合計就共占4成，因此評估後認為這部分極具節電潛力。（編輯：潘羿菁）1111208