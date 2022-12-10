綠色消費趨勢成顯學 低碳手機接棒登台

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（中央社記者江明晏台北10日電）永續浪潮席捲全球，手機也吹起減碳風。國內兩大電信業者不約而同自歐洲引進綠色低碳手機銷售，國際大廠三星、蘋果也在手機製造材料和包裝上導入環保材質，向綠色消費趨勢靠攏。

全球手機銷售量一年高達14億支，由於仰賴精密高科技，生產製造時必然產生大量碳排放，而每支手機的平均壽命大約只有26個月，其中只有15%的手機會被妥善回收，長久下來對環境是很大的負荷。

受氣候變遷威脅，世界各國近年紛紛承諾淨零排放（Net Zero Emissions）目標，台灣於2022年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，各行各業展開淨零作戰，消費者天天滑的手機也該擔負起減碳使命。

搭上這波永續浪潮，台灣大哥大和遠傳電信日前不約而同推出主打環保材質、低碳足跡的綠色手機銷售；台灣大哥大攜手英國新創科技品牌Nothing，獨家引進中階手機Nothing Phone（1），主打機身塑膠零件超過5成來自再回收資源，碳足跡只有58.5kg CO2e（二氧化碳當量）；邊框、音量鍵、sim卡槽100%採用再生鋁；外包裝包材用紙再生纖維比率也達40%。

遠傳電信日前也宣布攜手仁寶子公司皇鋒通訊，開賣荷蘭品牌環保手機Fairphone 4，全機身皆由ASI認證的鋁製成，手機背蓋以100%回收塑料製成，在機體零組件的14種重點材料中落實公平採購原則，更是第一個實現電子廢棄物中和（E -Waste Neutral）的手機品牌。

此外，Fairphone 4是全球第一個執行生活工資（Living wage）補貼計畫的電子品牌，每製造一支Fairphone 4，組裝工人可直接收到1.99美元補貼。此外，Fairphone 4全機採用零組件模組化的循環設計，並提供2年保固、5年維修零件供應與軟體更新，讓每一支手機的生命週期可長達至少5年，延緩手機汰舊換新的速度，減少碳排放與電子零件廢棄物的產生。

綠色手機在環保意識較早抬頭的歐洲已打開市場，獲得部分消費者青睞。Nothing指出，目前已售出超過50萬支Nothing Phone（1）及超過60萬套的耳機，估計今年營收較去年營收大幅成長10倍，超過2.5億美元；雖然與目前市場主導者三星和蘋果仍有很大的差距，但在未來碳排放緊扣企業營運績效的時代，這樣的製造理念有望成為顯學。

主流手機大廠近幾年也積極將環保意識導入製程及包裝中，三星指出，今年將海洋廢棄漁網轉化成Galaxy裝置的新型製造原料，應用於Galaxy Z Fold4、Z Flip4等裝置的重要元件；去年上市的Galaxy裝置中，有9成包含循環再造漁網、消費後回收再生材料或生物樹脂等環保材料。而最新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，有超過90%採用再生原料製成。

此外，三星產品包裝也植入環保基因，自Galaxy S22系列起，旗下旗艦產品包材均以100%再生紙製造，預計今年透過Galaxy S22旗艦系列和Galaxy Z系列新機減少包材行動，可挽救5萬1000棵樹。

蘋果也積極將環保概念導入產品中，自2016年以來已發行3筆「綠色債券」，並要求供應鏈廠商落實能源轉型、減少碳排及使用可再生電力推動生產工作，加速實現蘋果「2030年整體供應鏈碳中和」的目標。

具體而言，蘋果採購低碳鋁金屬製造手機，蘋果的鋁相關碳排放量自2015年以來減少近70%；iPad系列中的每款機型，包括新款iPad Air，以及部分MacBook和穿戴裝置 Apple Watch，均採用100%再生鋁外殼製成。（編輯：張良知）1111210