東北季風影響北台灣濕涼 沿海風強浪大留意長浪

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（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天東北季風的強度會更強些，各地溫度將比昨天再低一點，中部以北及東北部清晨低溫約攝氏16、17度，其他地區約18到21度，預測白天高溫北部及東北部約17到19度，台南至台中及花東約22到25度，高屏26至28度。

氣象局網站發布訊息指出，北台灣整天都較濕涼，其他地方早晚也偏涼；北部及東北部易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區、新北市及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方及落石，花蓮及台東的降雨則較為局部而短暫，中南部為多雲到晴。

此外，今天東北風明顯偏強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東半部沿海空曠地區及桃園至雲林地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，海邊作業或活動請注意安全。

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位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，11日凌晨2時中心位置距離鵝鑾鼻南南東方約720公里的海面上，向北北東移動，有發展為輕度颱風的趨勢，預測路徑對台灣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，空品多為普通等級；彰化至雲嘉南沿海零星地區，午後風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。1111211