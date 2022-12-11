早安世界》中國卡台灣產品銷陸 零食飲料水產受影響最大
中國卡台灣產品銷陸 零食飲料水產品受影響最大
中國海關總署以註冊資訊不完整為由，近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。行政院長蘇貞昌10日表示，中國此舉不符合世界貿易組織（WTO）規範，政府會盡量和中國相關單位溝通爭取，並循WTO管道申訴。衛福部次長王必勝10日說，中方對進口貨品做註冊管理，但僅台灣的註冊期限被提早，跟中國處理事情「難依常理」。財政部國庫署官員指出，酒品外銷中國的34家台灣業者中，有15家已補件，8家結果出爐仍被禁止輸中，後續會協助了解不符中方要求之處。衛福部食藥署10日晚間表示，中國未核准理由空泛、標準不明，以餅乾糖果、飲料、水產品3類產品受影響最大；政府已設置免付費專線，將盡力協助業者盡快補件。據統計，輸中食品企業補件達3232件，目前合格註冊792件，不到1/4。（看完整報導）
台啤12月銷中訂單全被卡 業者：恐因產品成分標示「台灣」
中國以註冊訊息不完整為由，暫停台灣百家業者水產輸入之後，台酒、金車等業者對中國出口也受到阻撓。台灣菸酒公司10日證實，目前蒸餾酒、釀造酒註冊編號都被取消，台啤12月出口中國金額約130萬元訂單，遭全數暫停，將持續爭取相關權益。台酒高層表示，台酒整體外銷除中國，仍有韓國、歐盟、美國、中東等市場，這次事件雖有影響，但衝擊程度應該不及其他被禁的公司。一名未被禁止進口的酒廠主管說，據了解，早期如果產品標示提到產品的成分時用「中華民國」會出問題，近年改寫「台灣」，但現在似乎是連使用「台灣」也會被禁。（看完整報導）
冷空氣本週一波波南下 北部、東半部持續陰雨
中央氣象局10日晚間預報，接下來這個星期，台灣在東北季風環境下，冷空氣一波波南下，氣溫會愈來愈低，北部、東半部及馬祖仍舊是陰雨天氣，中南部、台東及金門可見到陽光。11日受東北季風增強影響，各地溫度比10日再低一點，北台灣整天偏涼，其他地方早晚溫度較低，中部以北及東北部低溫約攝氏16、17度，其他地方18到20度，白天高溫北台灣約17到19度，中部及花蓮23到25度，南部及台東可達25至28度。（看完整報導）
總統接見自民黨高層萩生田 盼日方挺台加入CPTPP
總統蔡英文10日在總統府接見日本自民黨政調會長、眾議員萩生田光一等人指出，台灣將持續積極爭取加入CPTPP及相關區域經貿合作的機制，希望日本政府、國會能持續給予支持，讓台灣與日本攜手並進，一起為區域帶來繁榮與發展。萩生田此行是日本自民黨高層睽違19年再度訪台，引起高度關注。萩生田光一受訪表示，他與總統蔡英文討論經貿議題，支持台灣加入CPTPP，也期盼台灣進一步放寬對福島農產品進口管制。（看完整報導）
北京大鬆綁 快篩陽性核酸異常自行隔離不用上報
中國防疫鬆綁，北京市在染疫人數大增下放鬆控管。多個社區宣布，自行用快篩檢測為陽性者即在家隔離，不用上報，這項措施形同宣告中國官方發布的北京染疫人數不再具有意義，全市實際染疫人數可能是官方發布人數的數倍乃至十數倍，充滿「黑數」。中國防疫鬆綁後感染人數暴增，抗原（快篩）試劑、連花清瘟、布洛芬等緩解症狀的中西成藥嚴重缺貨，N95口罩也成為民眾最新瘋搶熱賣品。而浙江桐鄉率先推動「全民戴口罩」運動，要求當成義務及日常生活標配，還一度揚言追究不戴口罩引發疫情者的責任。（看完整報導）
日本通過新法 首度規範宗教團體不當勸誘捐款
日本國會10日趕在會期最後一天，罕見利用週末火速通過用來救濟「舊統一教」被害者及規範惡質捐款的新法。新法跟前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，槍殺安倍的犯嫌供稱母親大量捐款給舊統一教導致破產，所以對舊統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。新法將禁止6種令人感到為難的行為，包括法人團體等在勸人捐款時，假借「通靈」煽動捐款人心生不安。（看完整報導）
英受中國影響指數歐洲第2 學者：黃金年代遺緒
根據公民組織「台灣民主實驗室」近日發布的「中國影響力指數」，英國受中國影響程度在歐洲排名第2，僅次於德國。英國學者指出，中國透過非傳統媒體、網路影響力人士及英國境內中文媒體發揮的影響力值得更多關注。此外，高等教育機構是中國黨國實體與英國方面互動的重要媒介，即使英國政府與大學院校已採取措施，應對此一情況對英方造成的國安威脅，但中國影響力仍大，英國各地方並未擺脫2010年起英中關係所謂「黃金年代」的遺緒。（看完整報導）
阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
阿根廷9日在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級2022卡達世界盃足球賽4強，但主審馬杜整場狂發18張黃牌，阿根廷球星梅西賽後受訪時表示火大。阿根廷在世足賽中過關斬將，44歲的教頭斯卡洛尼與35歲的梅西功不可沒。他們在2006年德國世界盃中均為球員代表阿根廷隊出征，阿根廷在世足盃前，創下36場不敗國際賽紀錄，斯卡洛尼和梅西就是隊中的靈魂人物。兩人名字均為里奧內爾（Lionel）相似處多，在球場上相知相惜，共同為國家隊創造紀錄。（看完整報導）
陳念琴4比1撂倒柴伊布 拳擊金腰帶系列賽摘本季第3冠
抗癌有成的台灣「拳擊女王」陳念琴，10日在墨西哥進行的金腰帶拳擊系列賽女子70公斤級金牌戰，以4比1擊敗阿爾及利亞的柴伊布。陳念琴今年初就在泰國公開賽奪冠，11月又於亞洲拳擊錦標賽稱后，而墨西哥金腰帶系列賽則是她今年度所拿下的第3座冠軍，她也用拳頭宣告，如今的她已揮別病痛糾纏，滿血復活回到擂台。（看完整報導）
台灣巨木地圖首亮相 5年找到941棵全球名列前茅
成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃的「找樹的人─巨木地圖計畫」，5年來持續探索台灣山林，10日在成大成功校區發表「台灣巨木地圖」。資料顯示，全台灣樹高逾65公尺的巨木共941棵，分布在中央山脈、雪山、阿里山等。計畫團隊成員說，若以單一區域文獻記錄的數量來看，台灣尋獲941棵巨木是相當罕見的現象。（看完整報導）
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