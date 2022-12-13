看病購物國道服務區講客語也通 推多元文化共融

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（中央社記者張雄風台北13日電）客委會今天表示，客語實踐必須融入生活，企業職場即是生活場景之一，期盼與更多部門及企業合作，把多元文化、共融概念推廣出去，共創多元價值。28日將表揚客語友善企業。

客家委員會與天下雜誌共同舉辦「DEI多元‧共融‧競爭力」沙龍，邀請3家獲得「多元文化企業社會責任客語友善企業獎」得獎企業，聯新國際客家醫院、新東陽股份有限公司、Big City遠東巨城購物中心與會，分享在客家語言文化推動具體成果與典範經驗。

客委會發布新聞稿表示，現代企業從重視企業社會責任（CSR），也開始關注多元、平等與共融（Diversity, Equity, and Inclusion，簡稱DEI），多元文化已成為當代企業追求的重要價值。

客委會主委楊長鎮表示，在多元的課題上，台灣基本上是一個接受度和包容度很大的國家，舉凡父母可自行約定小孩從父姓或母姓、台灣同性婚姻、彩虹大遊行，在世界上都是少見的，這是非常珍貴的資產，但某些議題欠缺被討論的情況之下，容易被忽略，好比台灣內部族群語言文化多元的課題，是應該要重視的。

聯新國際客家醫院總院長張煥禎談到，醫院每週提供超過80個客語友善門診，逾30名以上的主治醫師能以客語溝通，透過在地語言的串聯，讓醫病關係更緊密，醫師問診在專業中帶著親切感，讓患者心情穩定，提高信任。

新東陽股份有限公司國道營運處協理梁桓碩表示，公司位在關西服務區，長期打造客家友善的多元環境，除了特色餐點之外，環境更結合客家廣播電台播放，提供用路人在聽覺上也能被客語所環繞，享受更全面的客家感官體驗。

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Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳說，成立10年以來致力塑造客家氛圍，服務員也能以客語提供服務，將多元文化融入創新競爭力的發展動能，成為最受當地民眾喜愛的購物去處。

客委會表示，將於28日全國客家日頒發「多元文化企業社會責任客語友善企業獎」給上述得獎企業，也希望其他企業起而效尤，共同響應多元語言文化，落實企業社會責任。（編輯：管中維）1111213