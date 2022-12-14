桃捷綠線延伸環評案過關 加強工程周邊民宅減噪

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（中央社記者張雄風台北14日電）環保署環評大會今天審查桃捷綠線延伸環評案。開發單位承諾在施工期間，地下路段出土段旁民宅工程周界設置圍籬、避免高噪音機具同時施作等，以減少噪音影響，獲環委認同，通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第432次會議，審查「桃園捷運綠線延伸中壢計畫環境影響說明書」。

開發單位桃園市政府表示，路線經桃園市八德區、中壢區及大溪區，全長約7.2公里，地下段約5.3公里、高架段約1.9公里；預計共設置5站（含高架車站1座、地下車站4座）及1座駐車廠。

在專案小組初審時，環委要求評估出土段及高架段的噪音控制規劃，並納入環境監測計畫；且需承諾施工期間於普仁國小及富台國小設置隔音牆。

開發單位表示，會在出土段旁民宅的工程周界設置2.4公尺施工圍籬，並避免高噪音機具同時施作，以降低聚落居民噪音干擾；加強工地人員管理，包括限制機具空轉或於工區內任意行駛以降低噪音，以及調整施工作業時間以減輕干擾，和妥善規劃施工流程，避免高噪音機具同時作業。

開發單位說明，鄰近住宅及學校施工時，針對高噪音機具，將添加臨時隔音罩篷（屏）或遮蔽設施；施工期間也會針對鄰近普仁國小及富台國小工程周界設置臨時隔音牆，降低對學校的噪音干擾。

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環委在會中並未再多提新增意見，僅提醒樹木移、補植時，使用台灣欒樹的比例可以減少，但還是需要以台灣原生樹種為限。會議建議本案補充修正後通過。

桃園市政府表示，本計畫主要以地下方式穿越既有道路，高架段則多沿新闢道路中央分隔帶布設，降低對周邊環境影響，並減少使用私人土地；本計畫營運後可實現桃園三心六線發展願景，達成紓解都會區交通擁擠目標，並提供整體都市再發展動力。（編輯：張雅淨）1111214