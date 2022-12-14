全民瘋世足 全聯推活動猜冠軍最高拿600元折價券

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（中央社記者曾智怡台北14日電）世足邁入高潮，冠軍獎落誰家即將揭曉，全聯表示，受惠於球賽期間外送需求增加，「小時達」外送夜間訂單數成長逾2成，因此祭出加碼優惠，即日起只要賽事有進球就送折價券，且只要成功預測冠軍國家，最高可拿600元。

阿根廷於今天準決賽擊敗克羅埃西亞闖進世界盃決賽，法國與摩洛哥四強戰則將於台灣時間15日凌晨3時開踢，全聯表示，受惠於球賽期間外送需求增加，全聯小時達訂單數成長約1成，尤其是夜間成長更是超越2成，其中又以泡麵、飲料、零食成為球迷必買商品。

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進入四強賽的關鍵時刻，全聯小時達今天起至18日特別加碼推出「進球我就折!」活動，四強賽事每進一球，隔天就送50元面額折價券，進兩球則送100元面額折價券，最高贈出300元折價券，進球總數不分隊伍可共同累算，每場比賽限量1000份，數量有限，領完為止。

另外，17日以前，消費滿500元（每單限預測一個）即可參加活動，只要在訂單備註預測得冠軍的國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券一張，最高可獲得3張。（編輯：楊凱翔）1111214