高市國小也搭世足熱 用英文認識參賽國、體育用語

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高雄市三民國小雙語教育搶搭2022卡達世界盃足球賽熱潮，老師以英文帶領學生認識各參賽國地理位置、足球發展脈絡和各項規則等，也邀請學生預測最終贏家，盼激發學習興趣。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）隨卡達世足賽如火如荼展開、邁入決賽之際，高雄市三民國小雙語教育搶搭熱潮，用英文帶學生認識各參賽國地理位置、足球規則和體育用語，也邀學生預測最終冠軍，盼激發學習興趣。

4年一度的球壇盛事「卡達世足賽」正如火如荼進行，高雄市三民國小結合體育、雙語教學設計系列活動，讓學子在學習中接軌國際盛事，達到在生活中融入雙語教育。

課堂上，外籍教師Agnes利用各國國旗向學生介紹世足賽參賽國家、在世界地圖上標出位置，並介紹梅西、C羅等各國知名球員，及足球運動發展脈絡，和相關比賽規則。

學校也在「本週1句英語」學習園地推出介紹，包括：Who do you think will win the FIFA World Cup? （你認為誰會贏得FIFA世界盃冠軍？）及I am rooting for（name of country）（我支持（國家名））等，讓學生學習運動賽事相關用語。

本週世足賽事進入最後階段，學校規劃「2022FIFA世足冠軍得主」預測活動，邀請學生寫下心目中會獲得冠軍隊的國家名稱、位處哪一洲，投入預測箱，最後必須全部回答正確，才能參與摸彩。

六年級林姓學生說，同學、家人們最近都在瘋世足，外師結合世足教英文，讓語言學習變有趣，並覺得法國球員較強，也很喜歡法國文化，相信法國能連莊，贏得世足賽冠軍。

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五年級涂姓學生表示，班上同學大多支持阿根廷會贏得世足冠軍，只有少數同學認為法國會贏，由於是梅西粉絲，相信阿根廷能得到世足冠軍，經過老師介紹，也讓英文能力進步很多。

三民國小校長張宏仁說，學校藉由世足賽熱潮，讓學生認識參與比賽國家的地理位置，將校園情境佈置帶入雙語教學中，學生在有趣輕鬆活動中，接觸國際時事，讓學習不再只侷限於書本，相信能讓學生視野更加開闊。（編輯：陳仁華）1111215