寒流來襲釋迦恐裂果 專家籲農友做好防寒

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）首波寒流來襲，台東地區評估17、18日溫度降至攝氏11至13度，恐造成釋迦裂果、荖葉霜害，台東區農業改良場籲農友做好防範。

農委會台東區農業改良場今天發布新聞稿，根據中央氣象局預報17、18日超強冷空氣南下，氣溫直轉而下，預估達寒流等級，台東地區溫度恐降至11至13度，整日偏冷，零星降雨，提醒農友務必做好防寒工作。

為減輕低溫傷害，台東場提供台東重要經濟作物防範措施供農友參考。

番荔枝（大目釋迦）成熟果實應儘速採收，正值大果期與採收期之果實，應注意裂果發生，尤其預計3週內要採收的果實，如遇溫度低於15度時便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。為避免災損，鱗溝微開果實應提早採收。

田間已套紙袋的果實，在低溫來臨前加套塑膠袋；或是在迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

荖葉園應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低霜害發生。

其他果樹：香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤需留意，冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力，對已受害之果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

對較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。（編輯：黃世雅）1111216