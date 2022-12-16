全教總年度教育新聞 雙語政策、台大國發所獲金驢

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全國教師工會總聯合會邀集各縣市教師代表評選，16日舉行記者會公布2022十大教育新聞。中央社記者陳至中台北攝 111年12月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）全國教師工會總聯合會邀集各縣市教師代表評選，今天公布2022十大教育新聞，其中「雙語政策」和「台大國發所」獲得年度金驢獎，凸顯相關事件對台灣社會造成的衝擊。

全教總今天在台北召開記者會，邀請教師代表說明今年十大教育新聞，包括雙語政策、政治人物學歷爭議、退場條例上路、代理教師權益修法、幼教師生比改善、特教法修法、學校導護爭議、考招新制、退撫新制、新版教師法等入選。

其中列為頭條的是「雙語政策」，全教總文宣部主任羅德水表示，語言政策攸關國家發展與民族認同，台灣並非英語系國家，卻以舉國之力推動雙語政策，對教育、國家發展都造成深遠影響。

羅德水提醒，中小學已出現捨本逐末的教師甄選亂象；高教體系則有中文系教授也要求全英文授課，恐犧牲整個世代的學生競爭力。

全教總理事長侯俊良表示，雙語政策鼓勵用英語教各學科，恐會出現「雙貧乏」的現象，即學生英語學不好，學科也學不好，應懸崖勒馬。

政治人物近年接連出現論文爭議，侯俊良表示，台灣大學國家發展研究所是風暴中心，相關事件對台灣高教產生惡劣影響，因此並列今年度的「金驢獎」，希望台大能以更高標準要求師生，重拾社會信任。

羅德水表示，社會厭惡抄襲、造假、洗學歷，大學應嚴肅面對，釐清政學分際，政治人物也應真誠致歉並檢討，展現面對錯誤時應有的態度。

侯俊良表示，今年十大新聞許多涉及法治層面、政治層面，有些露出曙光，有些問題則仍須處理，全教總會持續監督後續執行情形，盼能提升整體教育品質。（編輯：陳政偉）1111216