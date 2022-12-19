世界綠色大學評比 暨大連4年名列全球前50

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022世界綠色大學評比近日成績出爐，國立暨南國際大學連續4年均名列全球前50大，獲第44名。圖為暨大推出100台共享快充電動機車，提供更自由便利及安全環保的通勤新選擇，推動環境友善校園。（國立暨南國際大學提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）2022世界綠色大學評比近日成績出爐，國立暨南國際大學連續4年均名列全球前50大，獲第44名，暨大校長武東星表示，今年引進100輛電動共享機車進校園，提供師生多元交通選擇。

世界綠色大學評比（UI GreenMetric World University Rankings）以聯合國永續發展指標SDGs作為指標建構的依據，暨南大學不僅連續4年名列全球前50大，更連續7年蟬聯國內國立綜合大學第1名，在基礎建設項目更是全球排第2名。

武東星今天透過新聞稿分享獲殊榮心得，他說，暨大今年引進100輛電動共享機車進校園，並設置校外租還據點，提供師生多元的交通運具選擇，營造更低碳環保的校園環境，交通運輸去年為1475分，今年為1525分，充分反應公車、與共享機車等低碳運具對於整體環境友善改善的程度。

在廢棄物處理上，去年為1500分，今年1575分。水資源類別得分為850分，暨大透過污水處理系統，讓生活廢水經處理後的排放品質遠優於法令規範，並連結中水與雨水回收系統用於澆灌及沖廁，使再生水回收使用比例達80％，顯見近年暨大在水處理、節水、新增防疫洗手措施有長足的進步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

暨大在能源與氣候變遷上，去年得分1600分，今年1625分。暨大規畫將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，響應國家能源轉型，預計建置8000 kWp的太陽能發電容量；教育去年為1525分，今年為1625分，顯示過去一年來環境教育推動，及相關綠色課程開設與經營，有長足的進步。

世界綠色大學評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項評分。今年共有全球80個國家共計1050所大學院校參與評比，台灣今年共有30所大學入榜，評比結果，暨大獲全球排名第44名，連續9年榜上有名，且連續4年闖進全球前50名。（編輯：陳清芳）1111219