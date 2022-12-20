高鐵推揪團遊 6人成行贈6千元旅遊金

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣高鐵公司今天宣布推出「揪享趣旅行」專案，精選杉林溪、阿里山、小琉球、西拉雅等共4條熱門團體行程路線，6人即可成行，每團還可獲贈新台幣6000元旅遊抵用金。

台灣高鐵發布新聞稿，即日起至2023年3月31日，推出高鐵假期「揪享趣旅行」專案。精選4條熱門團體行程，推薦南投杉林溪享受群山環抱、嘉義阿里山解鎖五大奇景、屏東小琉球體驗龍舟板SUP及台南西拉雅，接續暢遊台灣最美南橫、南迴公路等。

台灣高鐵說，「揪享趣旅行」屬精緻小團出遊，6人即可成團，且價格更優惠，2023年1月31日前出發，每人再送千元抵用券1張，每團至少可獲得6000元旅遊抵用金，揪團越大、送越多。

台灣高鐵表示，無論是家族旅行、同學會、三五好友，還是各種團體住宿的旅遊活動，「揪享趣旅行」專案，不僅幫主辦人輕鬆搞定行程規劃，千元抵用金更可讓參加者用於下次訂購高鐵假期任一行程，讓團員繼續揪朋引伴、輕鬆出遊。

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高鐵假期「揪享趣旅行」專案產品內容包括：高鐵來回車票、專車接駁及在地伴手禮。此外，依不同行程還額外提供景點導覽、特色餐食、DIY體驗等加碼優惠。

以「南投杉林溪．武岫秘境．田尾董家花田賞花2日豐富行」為例，保證入住搶手的「杉林溪主題會館」，安排旅客走訪熱門景點「杉林溪」，欣賞隨著季節變化不斷綻放的各式花卉，讓每一個團體盡情拍照，台北出發每人5990元起，再贈療癒系迷你植栽等精美伴手禮。（編輯：陳清芳）1111220