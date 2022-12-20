AirAsia將飛台北-曼谷 2023年1/20開航

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亞洲航空AirAsia20日宣布，將在2023年1月20日，也是台灣農曆春節假期第一天，開航台北直飛曼谷廊曼機場，每週4班。（AirAsia提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月20日

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）低成本航空AirAsia今天宣布，明年1月20日開航台北-曼谷。

台灣解封，AirAsia恢復台北-吉隆坡、沙巴、清邁、馬尼拉，高雄-吉隆坡，預定明年1月7日恢復高雄-馬尼拉。

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AirAsia發布新聞稿指出，新開航台北直飛曼谷廊曼機場每週4班（一、三、五、日）航線，2023年1月20日首航，即日起開賣2023年1月20日至2023年3月24日航班，單程未稅新台幣2480元。

AirAsia說，台灣自10月中解封以來，出入境人數皆有明顯增加趨勢，航空機票網路搜尋量也大幅上漲，泰國曼谷因物價較台灣便宜，且擁有多元化的旅遊型態選擇，一直以來都是台灣人出國首選人氣城市之一，加上有哥倫比亞影業電影主題樂園等全新開幕景點，特選在明年1月20日開航「台北-曼谷」航線，讓台灣人農曆新年假期有旅遊新選擇。（編輯：張芷瑄）1111220