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台日兩松山機場包機對飛 預計2023年2月重新啟航

2022/12/21 18:40
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台灣的台北松山機場與日本愛媛縣的「松山」機場於2013年開始以包機對飛持續多年，因疫情而暫停；民航局今天表示，預計明年2月重新啟航。

民航局發布新聞稿，日本愛媛縣知事中村時廣今天拜會民航局長林國顯，雙方都樂見兩國解除邊境管制開放觀光，也高度期待愛媛縣松山機場與台北松山機場包機對飛，能在明年2月重新啟航，再度帶動彼此間交流。

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中村知事表示，兩處松山機場對飛包機自2013年持續專案飛航多年，並在2019年進一步促成桃園－愛媛松山定期航班的開闢，近年雖受疫情影響暫停飛航，相信在疫後透過兩松山機場包機宣傳推廣台日觀光，並在未來桃園－愛媛松山定期航班恢復後，兩國間觀光互訪將可更密切。

林國顯除感謝中村知事長期以來致力於台日觀光交流，並促成台日間觀光、運輸及自行車產業密切合作，也強調隨著國際疫情趨緩及各國國境解封開放，預期台灣與日本間航班也將逐步增加，樂見兩處松山機場包機於明年2月飛航，盼能吸引更多日本旅客來台旅遊，並進一步促進台日間觀光、經貿及文化交流。（編輯：陳仁華）1111221

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林國顯
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