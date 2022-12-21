更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院初審平均地權條例 學者：預計半年後房價下降
首頁 / 生活

小紅帽與桃園市府合作 推經期自我照護工作坊

2022/12/21 19:17（12/21 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長期推動「月經平權」的非營利組織「小紅帽」近期與桃園市政府合作，舉辦6場次經期自我照護工作坊，引導親子一起接觸月經相關知識。（小紅帽提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月21日
長期推動「月經平權」的非營利組織「小紅帽」近期與桃園市政府合作，舉辦6場次經期自我照護工作坊，引導親子一起接觸月經相關知識。（小紅帽提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）桃園市政府在區公所、社福場館等60處放置「衛生棉貼心盒」，讓有急用的女性取用，近期更與民間團體「小紅帽」合作，推動經期自我照護工作坊、培力講座，打造月經友善城市。

小紅帽長期推動「月經平權」及月經教育活動，創辦人林薇曾獲得英國2021黛安娜人道主義獎。「小紅帽」今天發出新聞稿指出，今年在桃園各區舉辦6場經期自我照護工作坊，以有趣的教材，引導親子接觸月經知識，並瞭解如何同理、尊重差異，進而探討月經貧窮、污名等議題。

「小紅帽」指出，「月經貧窮」指人們因經濟上的限制，無法負擔正常且足夠數量的生理用品，或是缺乏獲取管道，因而對其生理與心理造成如陰部感染、不孕、子宮頸癌、嚴重憂鬱、焦慮等負面影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

月經貧窮一直存在於社會隱藏的角落，「小紅帽」指出，台灣有許多人因月經污名化、不被鼓勵公開談論等因素，無從尋求協助。例如弱勢學生缺乏生理用品，上課時坐立難安，甚至不敢到學校，嚴重影響課業。

「小紅帽」和桃園市政府合作舉辦培力講座，讓社工等專業人員可以更敏銳地觀察，瞭解個案是否正經歷月經貧窮。林薇說，地方政府加入推動月經平權的行列，除了可直接連結公部門資源，加快推行的速度，也代表「月經平權」議題受到政府重視，可讓政策更全面、照顧到多元族群的需求。（編輯：張芷瑄）1111221

#小紅帽
#林薇
#桃園市政府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族