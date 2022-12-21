小紅帽與桃園市府合作 推經期自我照護工作坊

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長期推動「月經平權」的非營利組織「小紅帽」近期與桃園市政府合作，舉辦6場次經期自我照護工作坊，引導親子一起接觸月經相關知識。（小紅帽提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月21日

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（中央社記者陳至中台北21日電）桃園市政府在區公所、社福場館等60處放置「衛生棉貼心盒」，讓有急用的女性取用，近期更與民間團體「小紅帽」合作，推動經期自我照護工作坊、培力講座，打造月經友善城市。

小紅帽長期推動「月經平權」及月經教育活動，創辦人林薇曾獲得英國2021黛安娜人道主義獎。「小紅帽」今天發出新聞稿指出，今年在桃園各區舉辦6場經期自我照護工作坊，以有趣的教材，引導親子接觸月經知識，並瞭解如何同理、尊重差異，進而探討月經貧窮、污名等議題。

「小紅帽」指出，「月經貧窮」指人們因經濟上的限制，無法負擔正常且足夠數量的生理用品，或是缺乏獲取管道，因而對其生理與心理造成如陰部感染、不孕、子宮頸癌、嚴重憂鬱、焦慮等負面影響。

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月經貧窮一直存在於社會隱藏的角落，「小紅帽」指出，台灣有許多人因月經污名化、不被鼓勵公開談論等因素，無從尋求協助。例如弱勢學生缺乏生理用品，上課時坐立難安，甚至不敢到學校，嚴重影響課業。

「小紅帽」和桃園市政府合作舉辦培力講座，讓社工等專業人員可以更敏銳地觀察，瞭解個案是否正經歷月經貧窮。林薇說，地方政府加入推動月經平權的行列，除了可直接連結公部門資源，加快推行的速度，也代表「月經平權」議題受到政府重視，可讓政策更全面、照顧到多元族群的需求。（編輯：張芷瑄）1111221