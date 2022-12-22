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汶萊航空2023年復飛台灣每週2班 3/26起3班

2022/12/22 16:26（12/22 16:41 更新）
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汶萊皇家航空22日宣布，2023年起恢復台北-汶萊航線，每週2班，3月26日起每週3班，採用空中巴士A320neo機型，單程飛行時間3.5小時。中央社記者汪淑芬攝 111年12月22日
汶萊皇家航空22日宣布，2023年起恢復台北-汶萊航線，每週2班，3月26日起每週3班，採用空中巴士A320neo機型，單程飛行時間3.5小時。中央社記者汪淑芬攝 111年12月22日
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）汶萊皇家航空宣布，2023年起恢復台北-汶萊航線，每週2班（每週四、日各1班），3月26日起每週3班（每週二、四、日各1班），採用空中巴士A320neo機型，單程飛行時間3.5小時。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，汶萊航空2020年3月20日起暫停這條航線。

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汶萊航空今天說，汶萊雨林被稱為亞洲之肺，旅客可享受綠色森呼吸，或以汶萊航空於婆羅洲綿密飛行網路，轉機到其他旅遊景點，如只要再1小時15分飛行時間就可到馬來西亞古晉喝三色奶茶、吃哥羅麵等，而2023年元旦航班就有90歲台灣旅客要從汶萊轉機到古晉旅遊。

汶萊航空也建議旅客，可從汶萊轉機到馬來西亞沙巴、澳洲墨爾本、英國倫敦或杜拜。（編輯：李明宗）1111222

#汶萊航空
#汶萊
#馬來西亞
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