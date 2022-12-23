新建海事教育船安放龍骨 將創多元海上實習機會

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教育部委由台船建造海事教育實習船「御風」，23日在台船高雄廠舉行安放龍骨典禮，由台船總經理魏正賜（右3）、教育部政務次長劉孟奇（右4）、高雄科技大學校長楊慶煜（右5）共同主持。（台船提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）教育部委託高科大辦理籌建，耗資16.5億元委由台船建造海事教育實習船「御風」，今天舉行安放龍骨典禮，預計2024年交船，可為海事專業科系學生創造多元海上實習機會。

安放龍骨典禮上午在台船高雄廠舉行，由教育部政務次長劉孟奇、台船總經理魏正賜與高雄科技大學校長楊慶煜共同主持，台灣海洋大學、台北海洋科技大學等國內各海事相關大學院校也派員參加。

台船公司新聞資料指出，新建海事教育實習船在今年7月20日開工，今天安龍奠定結構基礎，預計2024年可完工交船，接替目前的海事教育實習船「育英二號」，為海洋教育加入新生力軍。

台船說明，新建海事教育實習船總噸位是舊海事教育船「育英二號」的3倍；可搭載人數也從108人提高到250人；並設有體育室、自修室、會議室、電影院，供教學和休閒使用。為讓師生們能有更安全舒適的環境，採用主動式穩定翼系統減輕實習船因風浪造成的橫搖情況。

安全方面，艙區劃分及破損穩度採用符合海上人命安全國際公約（SOLAS）客船等級安全標準。並配置低壓脫硫塔設備，也規劃由柴油轉變為液化天然氣雙燃料推進的預留設計，讓海事教育實習船未來有環保進步空間。

教育部新聞資料指出，新建實習船「御風」為委託高科大辦理籌建計畫，造船工程總經費約新台幣16億5000萬元，建造規範符合國際「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約」要求。

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船上除完善課堂視聽教室及機艙教學動線規劃，另設置2處實境實習駕駛室，並配置航海、輪機及高壓電等3套全功能模擬機系統，使學生未來可以在這艘實習船上同時完成課堂理論教學、模擬訓練操作，及現場實務見習等完整的實習課程。

教育部表示，新建實習船「御風」將來可為海事專業科系所學生創造更多元的海上實習機會，展示台灣重視並且落實新世代海事專業教育的決心，讓世界看到守護海事航運及經營的實力。（編輯：謝雅竹）1111223